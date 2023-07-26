Пару лет назад был у меня период отсутствия работы сроком в 4 месяца. Не вызывали на основную работу. Пробовал устроится инженером на автомобильный завод, предложили 114 тыс. тенге. При экскурсии по заводу не видел, чтобы автомобили собирались... Отказался. Читать новость
Я, наверное, лет 14-15 отработал на одном месте стабильно. Серьезная организация, с большим опытом работы (для меня после колледжа, это тоже был первый серьезный опыт, да и вообще опыт). Потом просто устал, выгорел. Год проработал на другой работе (пригодились навыки с прошлой, ну и какие-то задатки дизайнерства, художества... Последняя работа, вообще краткосрочная - вообще мимо всего прошлого. Тяжелая, изнуряющая. Но з/п была хорошая (для меня). Пы.Сы. Вы сказали у Вас есть инженерный опыт, я так или иначе, тоже могу о себе такое сказать, если есть желание, напишите в личку
Да,думаю,на мобильном транспорте по запруженным дворам вполне реально развозить пиццу,еду,что угодно. Но с чем связана эта работа,в чем ее тяжесть? Кроме тяжёлой сумки. Мне менеджер пиццерии сообщила,что можно на 9й этаж пешком подняться,а тебя там не ждут или сдачи с 20 тыс нет или ещё какие куръезы...а у вас какие были?
автор лентяй какой то или мамонт все ему везде подозрительно все ему везде не то
конкретно у меня товарищ 3 года уже в чоко работает курьером открыл ИП арендовал специальную сумку (просто так ее не дают) и катается целыми днями еду развозит выхлоп-350-400 тыс на руки уже с вычетом бензина
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А у вас как с поиском работы и как вы относитесь к высказыванием правительства об уровне дохода в 340 тыс. тенге в месяц?
работы в стране ВАЛОМ если пахать по 12 часов в сутки без выходных то можно и под 600 зарабатывать вахтовики с тенгиза по 1,5 млн привозят но мало у кого желание вообще есть работать легче всем устроится на 150 тыс в офис и сидеть балду гонять, кофе попивать и бумажки распечатывать жалуюсь что зарплаты маленькие
abaika95: легче всем устроится на 150 тыс в офис и сидеть балду гонять, кофе попивать и бумажки распечатывать
Даааа, работа в офисе - тема) каждый раз убеждаюсь зимой, которая пипец какая холодная, и летом, когда асфальт и мозг плавится, а в офисе чай, кофе, перекус в любой момент, и даже сидение на горшке оплачивается.
1,5 млн вахтовики привозят 1 раз в 2 месяца. А некоторые супервайзера и поболее от 2 до 9 млн. Но зачем на таких внимание обращать? Выхлоп говорит 350-400 тыс? И каким же образом? Если за. Заказ 500 ТГ брать то ему нужно в среднем по 20 заказов выполнять,ежедневно? Да,и что насчёт их условия договора? Тоже могут до истечения 30-ти дней разорвать контракт не оплатив или другое?хорошо,что у меня на основной работе достаточная оплата,чтобы не искать работу в городе за 100-350 тыс? Хотелось бы работать по месту и особо не задумываться,на что жить. Думаю уйти в сервис связанный с электроникой и программированием.
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