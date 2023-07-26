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≡ Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47246
Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
Отправлено: 26.07.23 - 17:43
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Водитель почти 2 года не исполнял свои обязанности, а лишь изредка чинил машину, когда она ломалась. Но водителю шла оплата за 8-часовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 26.07.23 - 17:43
#1
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Когда в правительство и во всякие Самруки , КНБ и тд, берут своих детей, племянников и тд, то это ничего значит, это не преступление на уровне уголовного.
Но все же если, по закону этому, сколько тогда наш Елбасы должен выплатить?
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
58
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 26.07.23 - 22:10
#2
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не пойму в чем здесь нарушения закона???
он ремонтировал авто, уже сэкономил бюджетные деньги, аким ездил сам за рулем кто посчитал сколько он ездил? вообще не о чем нарушения тем более что он сельский аким, эти кто его судят сами бы поехали в село и хотя бы смогли попытаться что то изменить а не сидеть в ОЦ и осуждать сельского акима.
знаю Валеру лично, это честный человек и акимом он уже более 20лет.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
284
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 26.07.23 - 23:39
#3
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читая статью, чуть не вырвало! как же все омерзительно то в нашей стране!!! самим то не стыдно??? 54000 зарплата! ремонтировать госавто! а вы хотели чтоб он ещё и возил его? кто узаконил РАБСТВО? Я вас спрашиваю члены комисии по этике? вам просто надо УЮРАТЬ АКИМА! вот и всё!!!Фамилия у него не по вениям нынешнего времени...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6231
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 27.07.23 - 08:09
#4
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ковыряния в носу - это называется, комиссия сама не знает чего она хочет
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
639
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 27.07.23 - 12:51
#5
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имитация самоудовлетворяющей деятельности четкой комиссией.
по крупней бы рыбу взяли. даже в слух хотя-бы сказали не сжимаясь "в изюм", уже хоть что-то было бы..
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
26
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 27.07.23 - 14:10
#6
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Нормальный мужик, таких уже мало в этих рядах, а вот ляпсусы про грани... такое себе
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