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Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
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