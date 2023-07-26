Отправлено: - 10:27

А у вас как с поиском работы и как вы относитесь к высказыванием правительства об уровне дохода в 340 тыс. тенге в месяц?



автор лентяй какой тоили мамонтвсе ему везде подозрительно все ему везде не токонкретно у меня товарищ 3 года уже в чоко работает курьеромоткрыл ИПарендовал специальную сумку (просто так ее не дают)и катается целыми днями еду развозитвыхлоп-350-400 тыс на руки уже с вычетом бензинаЦитата:работы в стране ВАЛОМесли пахать по 12 часов в сутки без выходных то можно и под 600 зарабатыватьвахтовики с тенгиза по 1,5 млн привозятно мало у кого желание вообще есть работатьлегче всем устроится на 150 тыс в офиси сидеть балду гонять, кофе попивать и бумажки распечатывать жалуюсь что зарплаты маленькие