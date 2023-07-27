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≡ Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся под башкирскими соснами в Костанае, подозрительно похожи на борщевик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47245
Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся под башкирскими соснами в Костанае, подозрительно похожи на борщевик
Отправлено: 27.07.23 - 13:57
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Спустя какое-то время после массовой посадки хвойных деревьев в Костанае внимательные горожане стали замечать в приствольных кругах всходы крупнолистных растений, явно не местных, а приехавших вместе с соснами. Эти безбилетные пассажиры вызвали подозрения - а не борщевик ли это, наводящий ужас на жителей некоторых стран, в том числе и России, откуда сосенки прибыли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28332
Re: Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся...
Отправлено: 27.07.23 - 13:57
#1
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Интересно..
Не знал, что с него борщ варят..
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