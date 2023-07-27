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Спустя какое-то время после массовой посадки хвойных деревьев в Костанае внимательные горожане стали замечать в приствольных кругах всходы крупнолистных растений, явно не местных, а приехавших вместе с соснами. Эти безбилетные пассажиры вызвали подозрения - а не борщевик ли это, наводящий ужас на жителей некоторых стран, в том числе и России, откуда сосенки прибыли?