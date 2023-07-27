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≡ Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5 млрд тенге в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47245
Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5 млрд тенге в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 11:57
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В преступную схему члены ОПГ вовлекли более 50 крестьянских хозяйств. Сумма хищений уже достигла 1,6 млрд тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ, а руководители КХ дали признательные показания.
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
26
Re: Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5...
Отправлено: 27.07.23 - 11:57
#1
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Поимённо все ф.и.о. ветврачей, глав кх особенно, и всех причастных после приговора, наверняка там есть "крепкие хозяйственники" социально ответственные помогающие акиму своего села, района, "болеющие за свое село", кавалеры ордена святого нурлыкуна, грамоты акима района, области, и прочее барахло
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
322
Re: Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5...
Отправлено: 27.07.23 - 12:27
#2
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Полтора миллиарда тенге, это же минимум тысяча тонн мяса, это же не иголка, как такое могли проворонить?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5 млрд тенге в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 12:29
#3
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Директор ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ!

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2023 - 12:55]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1349
Re: Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5...
Отправлено: 27.07.23 - 13:28
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Директор ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ


"Президент отметил, что Правительству следует разработать новые долгосрочные способы субсидирования сельскохозяйственной отрасли" - вот его слова в «Ленинском пути» в том году.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Размер похищенных на мясокомбинате субсидий превысил 1,5 млрд тенге в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 13:54
#5
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Цитата:
В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Источник:
ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ!
Знаем этого человека! Из грязи — в князи! Не вечны князи — вечна грязь. — Омар Хайям,

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2023 - 14:05]
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