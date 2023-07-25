НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Костанае
Отправлено: 25.07.23 - 17:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, примерно в 10.40, на остановке "Агротехмаш". Столкнулись автобус маршрута № 10 и черный микроавтобус Toyota Alphard. О происшествии "НГ" рассказали очевидцы - пассажиры автобуса № 10.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28326
Re: Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в...
Отправлено: 25.07.23 - 17:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил тачилу за 5 лимонов в Армении, и уже Бог..
Но ведет себя как мелочная тварь..
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
167
Re: Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в...
Отправлено: 25.07.23 - 19:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из расположения Альфарда, а именно с заездом на уширение (остановочную площадку) и уменьшение бокового интервала, сделано было это специально для конфликта. В этой связи, это ДТП не является, поскольку ДТП это происшествие по неосторожности, а тут умышленные действия водителя Альфарда по перекрытию проезда автобусу. Посмотрим что скажу доблестные полицейские относительно квалификации. Если составят адм.протокол на водителя автобуса, а его скорей всего на него и составят и не будут разбираться, то все ясно.
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
634
Re: Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в...
Отправлено: 27.07.23 - 09:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенные водители "Бывших Армянских микроавтобусов", обращаюсь к вам. С момента своего появления, кроме раздражения, беспонтовой суеты и хамства сложно найти что-то другое в вашем "броуновском движении" по улицам области и города.
Открою небольшую тайну - увы вы не отдельная каста всемогущих всезнающих всегдаторопящихся водителей, и не учителя чтобы всех бесконечно учить.
Все в этой жизни бумеранг, и не один десяток человек из числа у кого "накипело", читателей и пассажиров этого автобуса - могут подставить вам "бок", когда это так порой необходимо. примите к сведению и смотрите по зеркалам.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS