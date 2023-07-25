Re: Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в...

Отправлено: - 09:53

Особенные водители "Бывших Армянских микроавтобусов", обращаюсь к вам. С момента своего появления, кроме раздражения, беспонтовой суеты и хамства сложно найти что-то другое в вашем "броуновском движении" по улицам области и города.

Открою небольшую тайну - увы вы не отдельная каста всемогущих всезнающих всегдаторопящихся водителей, и не учителя чтобы всех бесконечно учить.

Все в этой жизни бумеранг, и не один десяток человек из числа у кого "накипело", читателей и пассажиров этого автобуса - могут подставить вам "бок", когда это так порой необходимо. примите к сведению и смотрите по зеркалам.