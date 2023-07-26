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≡ "Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
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Согласно данным прокуратуры, аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу.
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tissot
§ tissot
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.07.13
Сообщений:
46
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
#1
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незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу. так выдал или нет? за что предупреждение?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3085
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 08:35
#2
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обьясните мне, никогда на госслужбе не работавшей, что подразумевает наказание в виде вынесения предупреждения о неполном служебном соотвесивии? Это просто пальчиком пожурили и человек работает дальше как и работал? А что с землёй? Её изъяли? или она так и осталась у людей, хоть и выделена была незаконно? Если акима даже не уволили и землю не забрали, то какой толк от этих заседаний? Вопросов больше чем ответов.

[Исправлено: юля елиссева, 27.07.2023 - 08:36]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
491
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 09:43
#3
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акима с конфискацией посадить лет на пять. землю изьять из оборота. А я то думаю, что там за забор такой длинный появился. Это напротив соснового массива.Недалеко от Золотого Фазана. Лакомый кусочек, слов нет. И наверняка не бесплатно он подписывал.. Короче на скамейку его.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
20
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 09:51
#4
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Почему НГ не указали фамилий получателей как в тоболинфо!? Фамилии там известные из власти имущих.
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