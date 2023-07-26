Отправлено: - 00:26

Skeptic:

отдых в Крым. Скандал закатили на всю страну. Не в Турцию, не в Египет, не в Эмираты... Туда - можно. А в Россию - "нельзя".

[Исправлено: 111, 27.07.2023 - 00:30]

Цитата:У пользователя от казахофобии крышу сносит.Что уже начинает врать, что Крым это Россия..Где то у себя продолжай, а Казахстан не признал Крым Россией, как и оккупированную Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и остальные области, являющиеся Украиной.Так что опять врать нам не надо!Уже при вранье используешь самое последнее - детей!