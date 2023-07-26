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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 09:53
#7921
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Цитата:"При этом глава Минпросвещения добавил, что сейчас поставлена задача перед всеми управлениями образования и организациями образования провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования с профильным ведомством. Он отметил, что это делается, в первую очередь, ради безопасности детей".
Совершенно непонятно это запрет, на который юридически нет права у Минпросвещения или это просто задача перед управлениями. в общем очередная неудавшаяся непонятка от наших чиновников. И опять таки вспоминается незабвенный Черномырдин с его фразой: Хотели как лучше, а получилось , как всегда".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 23:05
#7922
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Цитата:
saba:
При чём здесь русофобия?

Да именно при том. Весь этот сыр-бор разгорелся именно из-за того, что кому-то не понравилось, что детей свозили на отдых в Крым. Скандал закатили на всю страну.
Не в Турцию, не в Египет, не в Эмираты... Туда - можно. А в Россию - "нельзя".
Вот чиновники и подсуетились. И я уверен, что запрет будет действовать исключительно на поездки в Россию. В другие страны - "не заметят".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 00:26
#7923
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Цитата:
Skeptic:
отдых в Крым. Скандал закатили на всю страну. Не в Турцию, не в Египет, не в Эмираты... Туда - можно. А в Россию - "нельзя".

У пользователя от казахофобии крышу сносит.
Что уже начинает врать, что Крым это Россия..
Где то у себя продолжай, а Казахстан не признал Крым Россией, как и оккупированную Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и остальные области, являющиеся Украиной.
Так что опять врать нам не надо!
Уже при вранье используешь самое последнее - детей!

[Исправлено: 111, 27.07.2023 - 00:30]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 00:39
#7924
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Цитата:
111:
Что уже начинает врать, что Крым это Россия..

Казахофобия, или страх перед Казахстаном и казахстанцами, является формой предвзятости и нетерпимости, которая может иметь различные проявления, включая неправильные суждения и ненависть по отношению к казахстанцам или культуре Казахстана. Что касается утверждения о Крыме, то статус Крыма действительно является сложной и спорной темой. В 2014 году Россия присоединила Крым после проведения спорного референдума, который был признан незаконным международным сообществом и не признается большинством стран, включая большинство стран Европейского союза и США. ООН также не признает этот референдум и подтверждает территориальную целостность Украины, включая Крым. Позиция каждого человека по этому вопросу может быть связана с его личными убеждениями, информацией, образованием, мнениями окружающих, и, иногда, с предвзятостью. В любом случае, важно помнить, что государственные и международные вопросы часто сложны и не всегда можно однозначно сказать "правильно" или "неправильно" без глубокого понимания и анализа ситуации со всех сторон. Рекомендуется открыто обсуждать такие темы, обменяться точками зрения и искать объективную информацию, чтобы сформировать сбалансированное мнение.
ПС - проверочный вопрос, на каком языке и с документами какой стран люди там живут и общаются? Ещё Трамп сказал, на каком языке люди там разговаривают, на русском. Значит Крым Российский. :lol:
мсточник 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2023 - 00:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 01:08
#7925
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Цитата:
Эл-починно:
на каком языке люди там разговаривают, на русском. Значит Крым Российский.

А север Казахстана на каком языке разговаривает? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 01:10
#7926
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Цитата:
Эл-починно:
В любом случае, важно помнить

Узнаю этот слог :lol:
Цитата:
Эл-починно:
Рекомендуется открыто обсуждать такие темы, обменяться точками зрения и искать объективную информацию, чтобы сформировать сбалансированное мнение.

Тест Тьюринга провален :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 01:14
#7927
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Цитата:
maxsaf:
А север Казахстана на каком языке разговаривает?

Ну им и сегодня никто не запрещает. ;-) Да и не зря же проводились программы переселения с юга на север, по разжижению? Но видимо, что то всё же пошло не так, .... 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2023 - 01:19]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 01:16
#7928
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Цитата:
maxsaf:
Тест Тьюринга провален

Знать бы ещё, что такое IQ. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2023 - 01:27]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.23 - 01:43
#7929
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Цитата:
Эл-починно:
Да и не зря же проводились программы переселения с юга на север, по разжижению? Но видимо, что то всё же пошло не так, ....

Доразжижались, что пол-севера через трещины утекло :lol:
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