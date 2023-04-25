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≡ Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 16:59
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Первым делом в весенние дни проходят субботники,уборка территории от мусора,травы,веток. Понятное дело, когда вывозят стекло, пластик, строительный мусор, металл на места утилизации. Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
19
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 16:59
#1
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А мы так делали, когда было лень таскать и грузить листья.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9488
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 17:23
#2
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Цитата:
Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением. Можно же выкопать траншею и закопать туда весь этот органический мусор и на этом месте высадить цветник...

Нет, вы уж определитесь. Вас что не устраивает? То, что землю оголяют от растительных прошлогодних остатков, либо то, что не закапывают листву?
Если не будут оголять, то и закапывать нечего...логично?
А во-вторых, наряду с листвой в этой органике оказываются другой мусор... от бычков, упаковки от чипсов до полторашек и презервативов. Цветам это на пользу точно не пойдет.
К тому же компост лучше делать где-то отдельно, а потом уже перепревшим вносить на клумбы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6230
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 17:56
#3
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во-вторых, наряду с листвой в этой органике оказываются другой мусор... от бычков,
У меня за забором есть яма куда я собираю ботву, листья и ветки, в этом году побоялся сжигать, потому что в прошлом году соседи подожгли и загорелся овраг, приехала подарка, полиция. Виновные на долго спрятались.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4392
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.04.23 - 21:43
#4
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Согласен! Можно было бы перекапывать! Кроме тех мест, где посеяна газонная трава или многолетние цветы. Это даже лучше!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
100
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 29.04.23 - 23:55
#5
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Цитата:
Можно же выкопать траншею

Можно даже и её не копать. Листва вполне сама справится со своей утилизацией, ветки, да и деревья целиком, замечательно измельчаются в измельчителях и используются в качестве мульчи или как насыпное покрытие каких-то площадок или даже пешеходных дорожек где-нибудь в парках. Тем не менее автор вполне точно подметил, лишь очень сильно, на мой взгляд, приглушив краски - неразумным поведением здесь не то чтобы попахивает, им воняет так, что в глазах темнеет.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
289
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 21:18
#6
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Если бы так и было вывозили опавшую листву и сортировали там пластик,стекло,химию от органических остатков и делали компост и вносили его на клумбы. Но это слишком долго и дорого. И его просто жгут вместе с пластиком и другим мусором на свалке.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
289
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 21:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ж использовать обработку опавшей листвы смешанной с другим мусором например,первичная сортировка крупного,видимого мусора и вторая стадия переработка органики дождевыми червями(калифорнийцами,бактериями,старателями) после сортировка через сито,оставшиеся крупные остатки (пластика мусора отсеиваются,а необходимый полезный компост отправляется на клумбы.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
289
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 21:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например,нашел по объявлению,отдают бесплатно очистки капусты ,моркови мешками. Щабуртовал слоями с соседским навозом,ветками от деревьев,послойно,картоном отданным тоже бесплатно,.посмотрите опыт дизайнера-практика Джеффа Лоттона,как он за 21 день из кучи 1 куб.метр разного навоза делает 1 куб.метр качественного перегноя,который можно вносить на грядки площадью 1 на ,если грамотно вносить.я к примеру уже считай 50 мешков отправил в кучу и прямиком в междурядья на грядках вместо мульчирования.хотя можно все это отправить на свалку,заплатить за это деньги,потом купить кучу сомнительного перегноя с нанесенным в него семенами сорняков и после героически бороться пропалывая грядки от него...
Профайл
d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
289
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 21:36
#9
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Вонь возникает от процессов гниения. Например,если хотите получить хороший урожай малины,подготовьте под нее почву. Закопайте стволы древесины в траншеи. Древесина будет годами накапливать в себе влагу,разлагаться ,давать необходимые элементы для роста,давать жизнь почвенной биоте.представьте,что продукты жизнедеятельности дождевых червей превращают соединения тяжёлых металлов в почве в безопасные соединения гуминовых кислот,т.е. производят шумный слой почвы. Эксперты в химии расскажите этот процесс по-научному.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
289
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 21:39
#10
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Чтобы не было гниения,нужно не создавать для нее условия. За городом полно пустующей земли где можно производить гумусный перегной и перерабатывать органические отходы с полей,парков. И далее использовать его в удобрении почвы в парках. И не нужно завозить его с других регионов.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
100
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 26.07.23 - 23:26
#11
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Цитата:
denfostr:
представьте,что продукты жизнедеятельности дождевых червей превращают соединения тяжёлых металлов в почве в безопасные соединения гуминовых кислот,т.е. производят шумный слой почвы. Эксперты в химии расскажите этот процесс по-научному.

вот очень бы хотелось чтобы рассказали. особливо куда при этом деваются тяжелые металлы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2083
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 27.07.23 - 00:07
#12
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Цитата:
Карачун:
вот очень бы хотелось чтобы рассказали. особливо куда при этом деваются тяжелые металлы.

Дождевые черви играют важную роль в почвообразовании и улучшении качества почвы. Они потребляют органический материал, в том числе источники тяжелых металлов, и производят экскременты, называемые хумусом. Хумус содержит гуминовые кислоты, которые могут образовывать безопасные соединения с тяжелыми металлами в почве. Процесс преобразования тяжелых металлов в безопасные соединения гуминовых кислот в почве является сложным и может зависеть от различных факторов, таких как тип почвы, наличие микроорганизмов и условия окружающей среды. Некоторые исследования показывают, что дождевые черви способствуют ускорению этого процесса благодаря своему активному перемешиванию почвы и повышению доступности тяжелых металлов для микроорганизмов. Они также способны повышать уровень органических веществ в почве, что способствует усилению процессов связывания тяжелых металлов с гуминовыми кислотами. В результате этих процессов дождевые черви могут помочь в уменьшении риска загрязнения почвы тяжелыми металлами. Важно отметить, что роли дождевых червей в образовании почвы и улучшении ее качества являются частью более широкой экосистемы и взаимодействия различных организмов в ней. Они являются одним из многих факторов, влияющих на здоровье почвы и ее способность поддерживать растительность. Таким образом, дождевые черви играют важную роль в экосистеме почвы, способствуя образованию и улучшению качества почвенного гумуса, а также в связывании тяжелых металлов с безопасными соединениями, что способствует сохранению здоровья почвы и уменьшению риска загрязнения.
:lol:
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