Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...

Отправлено: - 22:10

не пойму в чем здесь нарушения закона???

он ремонтировал авто, уже сэкономил бюджетные деньги, аким ездил сам за рулем кто посчитал сколько он ездил? вообще не о чем нарушения тем более что он сельский аким, эти кто его судят сами бы поехали в село и хотя бы смогли попытаться что то изменить а не сидеть в ОЦ и осуждать сельского акима.

знаю Валеру лично, это честный человек и акимом он уже более 20лет.