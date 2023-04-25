Отправлено: - 17:23

Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением. Можно же выкопать траншею и закопать туда весь этот органический мусор и на этом месте высадить цветник...

Цитата:Нет, вы уж определитесь. Вас что не устраивает? То, что землю оголяют от растительных прошлогодних остатков, либо то, что не закапывают листву?Если не будут оголять, то и закапывать нечего...логично?А во-вторых, наряду с листвой в этой органике оказываются другой мусор... от бычков, упаковки от чипсов до полторашек и презервативов. Цветам это на пользу точно не пойдет.К тому же компост лучше делать где-то отдельно, а потом уже перепревшим вносить на клумбы.