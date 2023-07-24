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Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
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Я робот(Пользователи)
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Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 24.07.23 - 16:03
Ономастической бред или куръезный промах господ безымянных ономастов в своем сектантском порыве переименовать улицы в поселке Затобольск и поселке Заречный. Поселком называю, потому что до статуса города ему ещё расти и расти
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 13808
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 12:26
Цитата:
у нас в отличии от канады странная система
ономастическая комиссия отдельно-производство отдельно-жкх отдельно))
они не связаны между собой
если у вас без улицы в честь принцов уильямов и королей чарльзов ничего не делают на ближайшем заводе
то это беда беда)
Цитата:
можно не воспринимать
а почитать новости про канаду к примеру)
че там скандал с извинениями перед титульными жителями канады набирает оборот?
вон даже голливуд подключается даже фильму засняли акурат по горчим следам)))
Цитата:
улица назарбаева у нас есть
пока держится)
Цитата:
ну предложите у вас улицу чарльза в третью цветочную переименовать
посмотрим на сколько быстро вам скажут "украинен гоу хоум до хаты в житомир")))
Цитата:
у колониальных русских
разве нет?
россия потеряла свои колониальные позиции в восточной Европе, кавказе и центральной азии
поэтому логично что памятники и названия меняются на приемлемые или на западе тоже плохо поступают что памятники колумбам сносят?))
maxsaf:
Конечно, чтобы на это больше не отвлекаться, а все силы бросить к примеру, на завод по производству телевизоров
Конечно, чтобы на это больше не отвлекаться, а все силы бросить к примеру, на завод по производству телевизоров
у нас в отличии от канады странная система
ономастическая комиссия отдельно-производство отдельно-жкх отдельно))
они не связаны между собой
если у вас без улицы в честь принцов уильямов и королей чарльзов ничего не делают на ближайшем заводе
то это беда беда)
Цитата:
maxsaf:
ну как можно всерьёз эти бесконечные новости насчёт переименований воспринимать
ну как можно всерьёз эти бесконечные новости насчёт переименований воспринимать
можно не воспринимать
а почитать новости про канаду к примеру)
че там скандал с извинениями перед титульными жителями канады набирает оборот?
вон даже голливуд подключается даже фильму засняли акурат по горчим следам)))
Цитата:
maxsaf:
ак и вожди, которые, после них, тоже что-то не задерживаются
ак и вожди, которые, после них, тоже что-то не задерживаются
улица назарбаева у нас есть
пока держится)
Цитата:
maxsaf:
поэтому надо названия нейтральные давать, цветочки там всякие, тюльпанчики
поэтому надо названия нейтральные давать, цветочки там всякие, тюльпанчики
ну предложите у вас улицу чарльза в третью цветочную переименовать
посмотрим на сколько быстро вам скажут "украинен гоу хоум до хаты в житомир")))
Цитата:
maxsaf:
А у вас кто и что занял? У кого отвоевали?
А у вас кто и что занял? У кого отвоевали?
у колониальных русских
разве нет?
россия потеряла свои колониальные позиции в восточной Европе, кавказе и центральной азии
поэтому логично что памятники и названия меняются на приемлемые или на западе тоже плохо поступают что памятники колумбам сносят?))
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 12:28
Цитата:
Если им дать волшебный пендель, то одна часть окажется в ЖКХ, а другая часть - на производстве. И жизнь наладится
abaika95:
ономастическая комиссия отдельно-производство отдельно-жкх отдельно))
ономастическая комиссия отдельно-производство отдельно-жкх отдельно))
Если им дать волшебный пендель, то одна часть окажется в ЖКХ, а другая часть - на производстве. И жизнь наладится
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 12:29
Цитата:
А вы чё отстаёте - тоже требуйте
abaika95:
че там скандал с извинениями перед титульными жителями канады набирает оборот? вон даже голливуд подключается даже фильму засняли акурат по горчим следам)))
че там скандал с извинениями перед титульными жителями канады набирает оборот? вон даже голливуд подключается даже фильму засняли акурат по горчим следам)))
А вы чё отстаёте - тоже требуйте
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 12:32
Цитата:
Пленных отпустите?
abaika95:
у колониальных русских
у колониальных русских
Пленных отпустите?
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 12:50
Цитата:
Нет) согласно переписи за 1926 год в Кустанайском округе насчитывалось всего 82 тыс. русских, 123 тыс. казахов и (барабанная дробь) 160 тысяч украинцев. Или сейчас нельзя говорить "колониальные украинцы"?
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2023 - 12:52]
abaika95:
у колониальных русских разве нет?
у колониальных русских разве нет?
Нет) согласно переписи за 1926 год в Кустанайском округе насчитывалось всего 82 тыс. русских, 123 тыс. казахов и (барабанная дробь) 160 тысяч украинцев. Или сейчас нельзя говорить "колониальные украинцы"?
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2023 - 12:52]
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 28324
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 13:12
Цитата:
Ну на все готовое, ясный пень..
Будет в Канаде плохо, перебежишь в Израиль и тд..
Главное ничего не делать для той страны, для ее народа, где живешь.
Ну а если нападет кто то извне, сильный, быстро перебежать на его сторону, чтобы он не отобрал твои продукты.
Так легче, когда в доме полный холодильник, который зависит сейчас от того, какую ты Родину в этот момент сегодня выбрал..
maxsaf:
Перефразирую: чтобы таблички за свой счёт не менять вопреки желанию, и чтобы заново в школу не пришлось
Перефразирую: чтобы таблички за свой счёт не менять вопреки желанию, и чтобы заново в школу не пришлось
Ну на все готовое, ясный пень..
Будет в Канаде плохо, перебежишь в Израиль и тд..
Главное ничего не делать для той страны, для ее народа, где живешь.
Ну а если нападет кто то извне, сильный, быстро перебежать на его сторону, чтобы он не отобрал твои продукты.
Так легче, когда в доме полный холодильник, который зависит сейчас от того, какую ты Родину в этот момент сегодня выбрал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13808
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 13:46
Цитата:
у нас людей много
каждый своим делом занимается) Цитата:
чтоб истерика у соседей началась?
они и так один кипиш вывезти не могут а тут второй им
совсем инфаркт случится))
Цитата:
вас же отпустили)
Цитата:
перепись населения 1989 года по костанайской области
535 тыс русских
279 казахов
178 тыс украинцев
(барабанная дробь) все таки колониальные русские или как?))
Цитата:
можно конечно
откуда тут украинцы тут при царе появились?
из бедных регионов украины (донбасс, запорожье, полтава, крым) которых вывозили вагонами на "новообретённые" территории на востоке для заселения
как не странно сейчас россия считает эти регионы украины откуда вывозили сюда людей исконно посконно российскими)
и тот факт что вы бывший казахстанский украинец почемуто обожаете россию живя при этом в канаде (российские патриоты почемуто чаще всего такие) как раз и показывает то кого сюда привезли в итоге)))
Божко из рудного любящий интервью давать как он россию любит кстати тоже "украинец" этнический)))
Цитата:
в израиле служить надо
туда не поедет)
в германию вариант
там тоже российских патриотов много)
maxsaf:
Если им дать волшебный пендель, то одна часть окажется в ЖКХ, а другая часть - на производстве. И жизнь наладится
Если им дать волшебный пендель, то одна часть окажется в ЖКХ, а другая часть - на производстве. И жизнь наладится
у нас людей много
каждый своим делом занимается) Цитата:
maxsaf:
А вы чё отстаёте - тоже требуйте
А вы чё отстаёте - тоже требуйте
чтоб истерика у соседей началась?
они и так один кипиш вывезти не могут а тут второй им
совсем инфаркт случится))
Цитата:
maxsaf:
Пленных отпустите?
Пленных отпустите?
вас же отпустили)
Цитата:
maxsaf:
Нет) согласно переписи за 1926 год в Кустанайском округе насчитывалось всего 82 тыс. русских, 123 тыс. казахов и (барабанная дробь) 160 тысяч украинцев. Или сейчас нельзя говорить "колониальные украинцы"?
Нет) согласно переписи за 1926 год в Кустанайском округе насчитывалось всего 82 тыс. русских, 123 тыс. казахов и (барабанная дробь) 160 тысяч украинцев. Или сейчас нельзя говорить "колониальные украинцы"?
перепись населения 1989 года по костанайской области
535 тыс русских
279 казахов
178 тыс украинцев
(барабанная дробь) все таки колониальные русские или как?))
Цитата:
Или сейчас нельзя говорить "колониальные украинцы"?
можно конечно
откуда тут украинцы тут при царе появились?
из бедных регионов украины (донбасс, запорожье, полтава, крым) которых вывозили вагонами на "новообретённые" территории на востоке для заселения
как не странно сейчас россия считает эти регионы украины откуда вывозили сюда людей исконно посконно российскими)
и тот факт что вы бывший казахстанский украинец почемуто обожаете россию живя при этом в канаде (российские патриоты почемуто чаще всего такие) как раз и показывает то кого сюда привезли в итоге)))
Божко из рудного любящий интервью давать как он россию любит кстати тоже "украинец" этнический)))
Цитата:
111:
Будет в Канаде плохо, перебежишь в Израиль и тд..
Будет в Канаде плохо, перебежишь в Израиль и тд..
в израиле служить надо
туда не поедет)
в германию вариант
там тоже российских патриотов много)
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 15:15
Из творчества Иванова:
К варварам!
И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь! И скакали творцы вокруг костра, хохоча от возбуждения. И возвращались они домой по новым улицам, опьяненные радостью. А утром пришло похмелье. Не было на улицах ничего нового и созидательного, лишь разбросанные осколки памятников и остывший пепел истории. И брали демиурги в руки обломки и плакали над ними. И поднимали они над собой пригоршни легкого пепла. И хотели говорить с прошлым, но молчал пепел. И посыпали они свои головы, вспоминая былые названия улиц.
"Всемирная история, Банк Империал."
К варварам!
И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь! И скакали творцы вокруг костра, хохоча от возбуждения. И возвращались они домой по новым улицам, опьяненные радостью. А утром пришло похмелье. Не было на улицах ничего нового и созидательного, лишь разбросанные осколки памятников и остывший пепел истории. И брали демиурги в руки обломки и плакали над ними. И поднимали они над собой пригоршни легкого пепла. И хотели говорить с прошлым, но молчал пепел. И посыпали они свои головы, вспоминая былые названия улиц.
"Всемирная история, Банк Империал."
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9466
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 17:43
Цитата:
Никуда не девать,комсомольцы поднимали целину,строили заводы и фабрики,что плохо в том что в честь них будут названы улицы?
abaika95:
и куда теперь эти "30 лет влксм" и "комсомольские" девать?
и куда теперь эти "30 лет влксм" и "комсомольские" девать?
Никуда не девать,комсомольцы поднимали целину,строили заводы и фабрики,что плохо в том что в честь них будут названы улицы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13808
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 19:00
Цитата:
немецкие военнопленные тоже много чего тут понастроили
а еще лагерные зеки из тех же бывших комсомольцев и коммунистов которых осудили на разные сроки по политическим статьям
так стоит ли выделять одних перед другими?
Цитата:
поминтся белая эмигрантская интелихенция сидя за рулем францу4зского такси большевиков тоже варваррами называла
за то что те все переименовывают и памятники сносят в ссср
века меняются а нытики не меняются))
и да в итоге нытиков забыли все потом
никому не нужны оказались
Добринцофф:
Никуда не девать,комсомольцы поднимали целину,строили заводы и фабрики,ч
Никуда не девать,комсомольцы поднимали целину,строили заводы и фабрики,ч
немецкие военнопленные тоже много чего тут понастроили
а еще лагерные зеки из тех же бывших комсомольцев и коммунистов которых осудили на разные сроки по политическим статьям
так стоит ли выделять одних перед другими?
Цитата:
Эдуард Суровый:
Из творчества Иванова: К варварам! И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь!
Из творчества Иванова: К варварам! И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь!
поминтся белая эмигрантская интелихенция сидя за рулем францу4зского такси большевиков тоже варваррами называла
за то что те все переименовывают и памятники сносят в ссср
века меняются а нытики не меняются))
и да в итоге нытиков забыли все потом
никому не нужны оказались
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 26.07.23 - 10:44
Цитата:
Фрателло ... ты не путай понты с риальностью ... там новый прогресивный строй сносил загневающую монархию и недокапитализм. А тут чо нового ... ненужная суета с картонками и ксивами?
abaika95:
за то что те все переименовывают и памятники сносят в ссср
за то что те все переименовывают и памятники сносят в ссср
Фрателло ... ты не путай понты с риальностью ... там новый прогресивный строй сносил загневающую монархию и недокапитализм. А тут чо нового ... ненужная суета с картонками и ксивами?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 289
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 26.07.23 - 21:02
Откуда такая прыть переименовывать старое,когда рядом целый безымянный микрорайон улиц?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 289
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 26.07.23 - 21:14
А я вот возжелаю переименовать улицу Назарбаева ,как не актуальное название согласно веянию партийной линии.
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