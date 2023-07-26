Отправлено: - 19:21

Я, наверное, лет 14-15 отработал на одном месте стабильно. Серьезная организация, с большим опытом работы (для меня после колледжа, это тоже был первый серьезный опыт, да и вообще опыт).Потом просто устал, выгорел. Год проработал на другой работе (пригодились навыки с прошлой, ну и какие-то задатки дизайнерства, художества...Последняя работа, вообще краткосрочная - вообще мимо всего прошлого. Тяжелая, изнуряющая. Но з/п была хорошая (для меня).Пы.Сы. Вы сказали у Вас есть инженерный опыт, я так или иначе, тоже могу о себе такое сказать, если есть желание, напишите в личку