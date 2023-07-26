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≡ "Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
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Согласно данным прокуратуры, аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу.
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tissot
§ tissot
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.07.13
Сообщений:
46
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
#1
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незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу. так выдал или нет? за что предупреждение?
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