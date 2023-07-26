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≡ История поиска работы в городе Кустанай
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 17:52
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Пару лет назад был у меня период отсутствия работы сроком в 4 месяца. Не вызывали на основную работу. Пробовал устроится инженером на автомобильный завод, предложили 114 тыс. тенге. При экскурсии по заводу не видел, чтобы автомобили собирались... Отказался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28324
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 17:52
#1
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Наш студент за месяц курьером где то 140 тысяч сделал, на велике, сумка вот осталась.
Тяжелая.

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tissot
§ tissot
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.07.13
Сообщений:
46
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 18:31
#2
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интересная история.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2161
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 19:21
#3
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Я, наверное, лет 14-15 отработал на одном месте стабильно. Серьезная организация, с большим опытом работы (для меня после колледжа, это тоже был первый серьезный опыт, да и вообще опыт).
Потом просто устал, выгорел. Год проработал на другой работе (пригодились навыки с прошлой, ну и какие-то задатки дизайнерства, художества...
Последняя работа, вообще краткосрочная - вообще мимо всего прошлого. Тяжелая, изнуряющая. Но з/п была хорошая (для меня).
Пы.Сы. Вы сказали у Вас есть инженерный опыт, я так или иначе, тоже могу о себе такое сказать, если есть желание, напишите в личку :-)
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d
* denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
282
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 21:03
#4
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Вопрос был про chokofood. И альфа банк если найду их предложения контракты могу опубликовать. У кого был опыт работы с ними?
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d
* denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
282
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 21:07
#5
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Да,думаю,на мобильном транспорте по запруженным дворам вполне реально развозить пиццу,еду,что угодно. Но с чем связана эта работа,в чем ее тяжесть? Кроме тяжёлой сумки. Мне менеджер пиццерии сообщила,что можно на 9й этаж пешком подняться,а тебя там не ждут или сдачи с 20 тыс нет или ещё какие куръезы...а у вас какие были?
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