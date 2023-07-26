Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...

Отправлено: - 17:43

Когда в правительство и во всякие Самруки , КНБ и тд, берут своих детей, племянников и тд, то это ничего значит, это не преступление на уровне уголовного.

Но все же если, по закону этому, сколько тогда наш Елбасы должен выплатить?