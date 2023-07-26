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≡ Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима села в Житикаринском районе рассмотрел совет по этике
Отправлено: 26.07.23 - 17:43
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Водитель почти 2 года не исполнял свои обязанности, а лишь изредка чинил машину, когда она ломалась. Но водителю шла оплата за 8-часовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28324
Re: Незаконно выплатил водителю более 1,8 млн тенге - Дело акима...
Отправлено: 26.07.23 - 17:43
#1
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Когда в правительство и во всякие Самруки , КНБ и тд, берут своих детей, племянников и тд, то это ничего значит, это не преступление на уровне уголовного.
Но все же если, по закону этому, сколько тогда наш Елбасы должен выплатить?
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