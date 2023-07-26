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Взорвались два газовых баллона - Пожар в Военном городке прокомментировали в УЧС Костаная
Взорвались два газовых баллона - Пожар в Военном городке прокомментировали в УЧС Костаная
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