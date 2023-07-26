НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Взорвались два газовых баллона - Пожар в Военном городке прокомментировали в УЧС Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47241
Взорвались два газовых баллона - Пожар в Военном городке прокомментировали в УЧС Костаная
Отправлено: 26.07.23 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом 1950-го года постройки, - прокомментировал на брифинге начальник управления по ЧС Костаная Алмаз ТУЛЕНДИН. - Огонь распространился на кровлю пристроенного 2-этажного жилого дома 2015-го года постройки.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28324
Re: Взорвались два газовых баллона - Пожар в Военном городке...
Отправлено: 26.07.23 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че там за улица Центральная?
Логичней было бы Центральной назвать улицу Абая.
Зачем акимат вводит в заблуждение людей?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: denfostr

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS