Отправлено: - 14:57

не можем удовлетворить жалобу и разрешить разворот, так как над указанном местом расположен путепровод, а под такими объектами, как под мостами, разворот запрещен.

Цитата:На путепроводе и под ним да, разворот запрещен, но почему на перекрестке висит знак разворот запрещен? От путепровода до перекрестка 100 с небольшим метров