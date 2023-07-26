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Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов костанайцы неожиданно остались без трех старых
Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов костанайцы неожиданно остались без трех старых
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