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Ситуация с фонтанами Костаная в этом году - как в песне. Лето на исходе, а жители все ждут ответа о том, когда фонтаны начнут журчать и дарить им прохладу. Как убедилась «НГ», до сих пор молчат не только те, что попали под реконструкцию, но и многие другие.