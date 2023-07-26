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≡ Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов костанайцы неожиданно остались без трех старых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47239
Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов костанайцы неожиданно остались без трех старых
Отправлено: 26.07.23 - 14:17
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Ситуация с фонтанами Костаная в этом году - как в песне. Лето на исходе, а жители все ждут ответа о том, когда фонтаны начнут журчать и дарить им прохладу. Как убедилась «НГ», до сих пор молчат не только те, что попали под реконструкцию, но и многие другие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28323
Re: Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов...
Отправлено: 26.07.23 - 14:17
#1
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Фонтаны вообще, дорогая обслуга, в жару не спасает, зачем они?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28323
Re: Скоро кончится лето это... В ожидании запуска новых фонтанов...
Отправлено: 26.07.23 - 14:20
#2
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Если только такие как в Рудном..



А вот эти убожества надо действительно стереть с лица земли..
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