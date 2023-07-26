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≡ "Верни удочки". Найден костанайский автор плаката с проклятиями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47239
"Верни удочки". Найден костанайский автор плаката с проклятиями
Отправлено: 26.07.23 - 14:02
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В одном из популярных пабликов в Instagram опубликовали снимок плаката, на котором можно отчетливо увидеть послание с проклятиями в чей-то адрес. В эмоциональном тексте автор просит вернуть удочки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28323
Re: "Верни удочки". Найден костанайский автор плаката...
Отправлено: 26.07.23 - 14:02
#1
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Пипец..
Дед из ума выжил, теперь еще и заплатит..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3180
Re: "Верни удочки". Найден костанайский автор плаката...
Отправлено: 26.07.23 - 14:10
#2
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