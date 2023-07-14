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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.23 - 21:59
#8476
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Цитата:
drakon:
И варенье ужу - готово...


Ужу там или гадюке, это не важно.
Глупо фотки так пересылать.
Лучше тогда без фоток, раз не получается у самого.

[Исправлено: alex_60, 14.07.2023 - 22:02]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.07.23 - 23:30
#8477
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Привет, Таноми.
Я ещё жив... :lol: :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28319
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.07.23 - 23:35
#8478
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.07.23 - 23:37
#8479
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Сегодня, 18 июля,
день Икры... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.07.23 - 14:10
#8480
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Поехал в больницу.
Швы - снимать... :lol: :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28319
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.07.23 - 15:37
#8481
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.07.23 - 15:43
#8482
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Что это выросло из семЯн? Уже 3 года растёт.
Биологи есть на форуме? Может кто то,
знает?... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.07.23 - 12:34
#8483
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А где Дора Голодная?
Куда - делась?... :-o
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1767
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.07.23 - 14:09
#8484
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Вот последняя статья
Рецепты сейчас тоже выкладываем в Ленту новостей. По выходным дням.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28319
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.07.23 - 15:08
#8485
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.07.23 - 17:00
#8486
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Сегодня Международный Дент Растворимого Кофе.
Оказывается, его пьют более половины
населения Планеты... :lol: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28319
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.23 - 12:05
#8487
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25982
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.23 - 13:01
#8488
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Ну, как там - зат?
Из машины - торчит?... :oops: :-P
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