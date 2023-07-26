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≡ Работа акимата по гаражно-сарайному делу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47235
Работа акимата по гаражно-сарайному делу
Отправлено: 26.07.23 - 09:47
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На владельцев гаражей, которым вынесены предписания, но не были исполнены, акимат г. Костанай подал иски в суд об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Вопрос к акимату - как долго вы намерены судиться?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1767
Re: Работа акимата по гаражно-сарайному делу
Отправлено: 26.07.23 - 09:47
#1
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Отдел земельных отношений акимата Костаная предоставил комментарий:
"По вопросу продолжительности времени судебных разбирательств сообщаем, что в соответствии с п. 2 ст. 183 ГПК РК гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.
По вопросу обеспечения охраны общественного порядка, в том числе на территории указанных гаражей, сообщаем, что указанные вопросы относятся к компетенции органов внутренних дел (полиции).
По вопросу бесхозяйного недвижимого имущества сообщаем, что в соответствии с п. 3 ст. 242 ГК РК, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, на территории которых они выявлены. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет местный исполнительный орган обращается в суд с требованием о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность. В случае, если объявится собственник указанного гаража, он может обратиться с соответствующим заявлением о снятии с учета бесхозяйного недвижимого имущества.
По вопросу контроля сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст. 145 ЗК РК государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляют центральный уполномоченный орган, территориальные подразделения и иные государственные органы в пределах их компетенции. Указанным органом является РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области». РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области» является территориальным подразделением Комитета по управления земельными ресурсами Министерство сельского хозяйства Республики Казахстана и не является структурным подразделением акимата города Костаная.
До настоящего времени судебные разбирательства по указанным гаражам продолжаются".
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4880
Re: Работа акимата по гаражно-сарайному делу
Отправлено: 26.07.23 - 11:47
#2
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Мораль сей басни такова.
Записываться на приём к Акиму города надо.
В комментариях отдел земельных отношений акимата Костаная много букффф ,а сути я не нашла.
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