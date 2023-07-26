Отправлено: - 01:25

maxsaf:

хотя и в самом Казахстане не совсем безопасно.

[Исправлено: 111, 26.07.2023 - 01:26]

Цитата:Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00Ну не геолокация может, но время