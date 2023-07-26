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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 528 из 528«1...526527528
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:25
#7906
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Цитата:
maxsaf:
хотя и в самом Казахстане не совсем безопасно.

Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00
Ну не геолокация может, но время



[Исправлено: 111, 26.07.2023 - 01:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:29
#7907
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Цитата:
111:
Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00

Похоже на тренировочный лагерь, только почему-то то не в горах :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:30
#7908
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Вот прямо сейчас



Опасно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:31
#7909
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Цитата:
maxsaf:
Похоже на тренировочный лагерь,

Пацанята и мой Амирка отжимались..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:31
#7910
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Цитата:
111:
Вот прямо сейчас

Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:34
#7911
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Цитата:
maxsaf:
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы

Да, с 9го этажа
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:36
#7912
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Цитата:
maxsaf:
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы

Вы там в Канаде совсем в шоке, на сколько у нас спокойно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:42
#7913
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Вот еще одна геолокация или как там ее

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:44
#7914
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Вам иностранцам, главное показать Истерию, о том, как у нас опасно по вечерам и как мы тут боимся..
Видно?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:47
#7915
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Тут мамы, каждая с ребенком.
И вот как?
Надо сравнить с линией соприкосновения?
Я сразу скажу, кто едет туда, точнее посылает своих детей в лотерею, подохнет его ребенок или нет, это идиот прежде всего .
Это не родитель
Таких надо сразу лишать материнских прав..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:58
#7916
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Цитата:
111:
кто едет туда

Куда конкретно? Где список, куда именно нельзя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 02:01
#7917
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Цитата:
maxsaf:
Куда конкретно? Где

Я конкретно по ссылке, которую сбросили
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 02:18
#7918
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Цитата:
111:

-----Спать пора
:-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4920
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 09:25
#7919
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Цитата:
maxsaf:
поподробнее пл


если доступ есть - почитайте
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 09:40
#7920
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Цитата:
Skeptic:
Это был пример русофобии.

При чём здесь русофобия? Очередная , глупость и некомпетентность наших чиновников. Они что детей перевели в госсобственность? Необходимо было просто предостережение для родителей, куда лучше не ехать на летний отдых. В том числе туда, где наиболее возможны различные опасности, в том числе от боевых действий. И Крым это одна из таких точек. По телевизору конечно показывают беспечных россиян в Крыму. которые говорят:" Ездили и будем ездить несмотря ни на что". Мои знакомые в Челябинске говорят, что цены в Крыму подешевели, надо ехать. В нас всё равно не попадут, с нами просто такого не может случиться. Но это же глупо, ехать туда , где возможен взрыв бомбы или прилёт ракеты или атака дронов, да ещё с детьми.

[Исправлено: saba, 26.07.2023 - 09:45]
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