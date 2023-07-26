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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:25
Цитата:
Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00
Ну не геолокация может, но время
[Исправлено: 111, 26.07.2023 - 01:26]
maxsaf:
хотя и в самом Казахстане не совсем безопасно.
хотя и в самом Казахстане не совсем безопасно.
Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00
Ну не геолокация может, но время
[Исправлено: 111, 26.07.2023 - 01:26]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:29
Цитата:
Похоже на тренировочный лагерь, только почему-то то не в горах
111:
Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00
Вот пожалуйста, с геолокацией в нашем дворе после 23.00
Похоже на тренировочный лагерь, только почему-то то не в горах
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:30
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:31
Цитата:
Пацанята и мой Амирка отжимались..
maxsaf:
Похоже на тренировочный лагерь,
Похоже на тренировочный лагерь,
Пацанята и мой Амирка отжимались..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:31
Цитата:
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
111:
Вот прямо сейчас
Вот прямо сейчас
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:34
Цитата:
Да, с 9го этажа
maxsaf:
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
Да, с 9го этажа
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:36
Цитата:
Вы там в Канаде совсем в шоке, на сколько у нас спокойно...
maxsaf:
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
Теперь похоже, что ты фоткаешь с горы
Вы там в Канаде совсем в шоке, на сколько у нас спокойно...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:42
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:44
Вам иностранцам, главное показать Истерию, о том, как у нас опасно по вечерам и как мы тут боимся..
Видно?
Видно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:47
Тут мамы, каждая с ребенком.
И вот как?
Надо сравнить с линией соприкосновения?
Я сразу скажу, кто едет туда, точнее посылает своих детей в лотерею, подохнет его ребенок или нет, это идиот прежде всего .
Это не родитель
Таких надо сразу лишать материнских прав..
И вот как?
Надо сравнить с линией соприкосновения?
Я сразу скажу, кто едет туда, точнее посылает своих детей в лотерею, подохнет его ребенок или нет, это идиот прежде всего .
Это не родитель
Таких надо сразу лишать материнских прав..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 01:58
Цитата:
Куда конкретно? Где список, куда именно нельзя?
111:
кто едет туда
кто едет туда
Куда конкретно? Где список, куда именно нельзя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 02:01
Цитата:
Я конкретно по ссылке, которую сбросили
maxsaf:
Куда конкретно? Где
Куда конкретно? Где
Я конкретно по ссылке, которую сбросили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 02:18
Цитата:
-----Спать пора
111:
-----Спать пора
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4920
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 09:25
Цитата:
если доступ есть - почитайте
maxsaf:
поподробнее пл
поподробнее пл
если доступ есть - почитайте
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.07.23 - 09:40
Цитата:
При чём здесь русофобия? Очередная , глупость и некомпетентность наших чиновников. Они что детей перевели в госсобственность? Необходимо было просто предостережение для родителей, куда лучше не ехать на летний отдых. В том числе туда, где наиболее возможны различные опасности, в том числе от боевых действий. И Крым это одна из таких точек. По телевизору конечно показывают беспечных россиян в Крыму. которые говорят:" Ездили и будем ездить несмотря ни на что". Мои знакомые в Челябинске говорят, что цены в Крыму подешевели, надо ехать. В нас всё равно не попадут, с нами просто такого не может случиться. Но это же глупо, ехать туда , где возможен взрыв бомбы или прилёт ракеты или атака дронов, да ещё с детьми.
[Исправлено: saba, 26.07.2023 - 09:45]
Skeptic:
Это был пример русофобии.
Это был пример русофобии.
При чём здесь русофобия? Очередная , глупость и некомпетентность наших чиновников. Они что детей перевели в госсобственность? Необходимо было просто предостережение для родителей, куда лучше не ехать на летний отдых. В том числе туда, где наиболее возможны различные опасности, в том числе от боевых действий. И Крым это одна из таких точек. По телевизору конечно показывают беспечных россиян в Крыму. которые говорят:" Ездили и будем ездить несмотря ни на что". Мои знакомые в Челябинске говорят, что цены в Крыму подешевели, надо ехать. В нас всё равно не попадут, с нами просто такого не может случиться. Но это же глупо, ехать туда , где возможен взрыв бомбы или прилёт ракеты или атака дронов, да ещё с детьми.
[Исправлено: saba, 26.07.2023 - 09:45]
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