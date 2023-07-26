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≡ Аварию с участием маршрутного автобуса прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47233
Аварию с участием маршрутного автобуса прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 26.07.23 - 01:53
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"Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что водитель "Тойоты" умышленно создал препятствие для движения автобуса", - сообщили в ведомстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28317
Re: Аварию с участием маршрутного автобуса прокомментировали в...
Отправлено: 26.07.23 - 01:53
#1
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Просто беспредел..
По существу можно наказать жестче?
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