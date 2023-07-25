Отправлено: - 21:32

maxsaf:

Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?

[Исправлено: 111, 25.07.2023 - 21:33]

Цитата:Хм..Ладу за сына..Унитаз за исковерканную жизнь..Дом за жизнь другого сына..Понимаешь, даже живя в нищите, не принимал никогда подарков, за которые надо потом что то взамен.У меня это ассоциировалось и сегодня даже, с некой формой Проституции..Нет.Я все зарабатывал сам.В детстве не мог зарабатывать, воровал тот же хлеб в магазинах и консервы.Но не был никому обязан, чтобы потом до меня пришли, забрали моего сына и послали его на смерть.И я как последнее животное, как та же корова, которое отдает своего бычка на убой, просто тихо бы промычал..Такой расклад только для дебилов, которые взамен куска хлеба, отдают на убой своих детей..