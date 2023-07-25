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≡ Россия и её противники
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:26
#46
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Цитата:
111:
Раз Путин подарил дом моему братану

Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:27
#47
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Цитата:
maxsaf:
ни в чем не виновата.

А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:32
#48
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Цитата:
maxsaf:
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?

Хм..
Ладу за сына..
Унитаз за исковерканную жизнь..
Дом за жизнь другого сына..
Понимаешь, даже живя в нищите, не принимал никогда подарков, за которые надо потом что то взамен.
У меня это ассоциировалось и сегодня даже, с некой формой Проституции..
Нет.
Я все зарабатывал сам.
В детстве не мог зарабатывать, воровал тот же хлеб в магазинах и консервы.
Но не был никому обязан, чтобы потом до меня пришли, забрали моего сына и послали его на смерть.
И я как последнее животное, как та же корова, которое отдает своего бычка на убой, просто тихо бы промычал..
Такой расклад только для дебилов, которые взамен куска хлеба, отдают на убой своих детей..

[Исправлено: 111, 25.07.2023 - 21:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:32
#49
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Цитата:
111:
А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?

Зачем? Дания же сказала - виновных нет, все в рамках закона. Там вообще интересные законы, в Европе. Не зря же Украина туда стремится попасть ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:34
#50
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Цитата:
maxsaf:
Дания же сказала - виновных нет,

Ну на нет и суда нет!
Они в своей стране, сами разберутся.
Не нам их учить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:41
#51
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Цитата:
maxsaf:
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?

И да, я не такой.
И это не подарок.
Это называется подкупом.
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.
А ведь раньше, мы жили вместе в Дружбе на отделении, он был маленький щупленький, и вот эти огромные хохлы, его однокашки, его всегда защищали в школе от центровских..
Были его корешами..
А потом Путин дал ему дом..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:41
#52
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Цитата:
111:
Они в своей стране, сами разберутся. Не нам их учить..

Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:43
#53
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В том году он приезжал, я не пошел к нему, по гостям, надоело слушать, как он гонит про хохлов по пьяне и хочет их зарезать..
Действительно, крышу ему снесло конкретно там.
Хотя сеструха, старше его, у нее сын летчик, она вот адекватнее..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:44
#54
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Цитата:
111:
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.

Ну ты поговори с ним. Надо ж сначала родню исправить, а потом уже остальных, если получится. Фотки там всякие ему поскидывай, на болото подпиши...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:44
#55
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Цитата:
maxsaf:
Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься?

Да, занимаюсь тем же чем и вы, которые учите нас.
Я лишь отвечаю.
Если с ними мы об этом не говорим, то с вами только потому, что вы лезете в мою страну..
Они то к нам не лезут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:45
#56
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Цитата:
maxsaf:
Надо ж сначала родню исправить,

Хм..
Кто берет Ладу за сына, или дом, как отучить такого?
Как отучить раба, от кости от своего хозяина?
У тебя были примеры?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:48
#57
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На нем род деда закончился.
Хорошо дед об этом не знает..
Застрелился бы..
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