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Россия и её противники
Россия и её противники
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:26
Цитата:
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
111:
Раз Путин подарил дом моему братану
Раз Путин подарил дом моему братану
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:27
Цитата:
А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?
maxsaf:
ни в чем не виновата.
ни в чем не виновата.
А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:32
Цитата:
Хм..
Ладу за сына..
Унитаз за исковерканную жизнь..
Дом за жизнь другого сына..
Понимаешь, даже живя в нищите, не принимал никогда подарков, за которые надо потом что то взамен.
У меня это ассоциировалось и сегодня даже, с некой формой Проституции..
Нет.
Я все зарабатывал сам.
В детстве не мог зарабатывать, воровал тот же хлеб в магазинах и консервы.
Но не был никому обязан, чтобы потом до меня пришли, забрали моего сына и послали его на смерть.
И я как последнее животное, как та же корова, которое отдает своего бычка на убой, просто тихо бы промычал..
Такой расклад только для дебилов, которые взамен куска хлеба, отдают на убой своих детей..
[Исправлено: 111, 25.07.2023 - 21:33]
maxsaf:
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
Хм..
Ладу за сына..
Унитаз за исковерканную жизнь..
Дом за жизнь другого сына..
Понимаешь, даже живя в нищите, не принимал никогда подарков, за которые надо потом что то взамен.
У меня это ассоциировалось и сегодня даже, с некой формой Проституции..
Нет.
Я все зарабатывал сам.
В детстве не мог зарабатывать, воровал тот же хлеб в магазинах и консервы.
Но не был никому обязан, чтобы потом до меня пришли, забрали моего сына и послали его на смерть.
И я как последнее животное, как та же корова, которое отдает своего бычка на убой, просто тихо бы промычал..
Такой расклад только для дебилов, которые взамен куска хлеба, отдают на убой своих детей..
[Исправлено: 111, 25.07.2023 - 21:33]
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:32
Цитата:
Зачем? Дания же сказала - виновных нет, все в рамках закона. Там вообще интересные законы, в Европе. Не зря же Украина туда стремится попасть
111:
А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?
А ты что там, виновных в сожжении Корана в Дании ищешь?
Зачем? Дания же сказала - виновных нет, все в рамках закона. Там вообще интересные законы, в Европе. Не зря же Украина туда стремится попасть
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:34
Цитата:
Ну на нет и суда нет!
Они в своей стране, сами разберутся.
Не нам их учить..
maxsaf:
Дания же сказала - виновных нет,
Дания же сказала - виновных нет,
Ну на нет и суда нет!
Они в своей стране, сами разберутся.
Не нам их учить..
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:41
Цитата:
И да, я не такой.
И это не подарок.
Это называется подкупом.
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.
А ведь раньше, мы жили вместе в Дружбе на отделении, он был маленький щупленький, и вот эти огромные хохлы, его однокашки, его всегда защищали в школе от центровских..
Были его корешами..
А потом Путин дал ему дом..
maxsaf:
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
Ты бы не принял подарок, ты же не такой, да?
И да, я не такой.
И это не подарок.
Это называется подкупом.
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.
А ведь раньше, мы жили вместе в Дружбе на отделении, он был маленький щупленький, и вот эти огромные хохлы, его однокашки, его всегда защищали в школе от центровских..
Были его корешами..
А потом Путин дал ему дом..
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:41
Цитата:
Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься?
111:
Они в своей стране, сами разберутся. Не нам их учить..
Они в своей стране, сами разберутся. Не нам их учить..
Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься?
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:43
В том году он приезжал, я не пошел к нему, по гостям, надоело слушать, как он гонит про хохлов по пьяне и хочет их зарезать..
Действительно, крышу ему снесло конкретно там.
Хотя сеструха, старше его, у нее сын летчик, она вот адекватнее..
Действительно, крышу ему снесло конкретно там.
Хотя сеструха, старше его, у нее сын летчик, она вот адекватнее..
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:44
Цитата:
Ну ты поговори с ним. Надо ж сначала родню исправить, а потом уже остальных, если получится. Фотки там всякие ему поскидывай, на болото подпиши...
111:
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.
Зато сейчас, он ненавидит хохлов и хочет их убивать.
Ну ты поговори с ним. Надо ж сначала родню исправить, а потом уже остальных, если получится. Фотки там всякие ему поскидывай, на болото подпиши...
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:44
Цитата:
Да, занимаюсь тем же чем и вы, которые учите нас.
Я лишь отвечаю.
Если с ними мы об этом не говорим, то с вами только потому, что вы лезете в мою страну..
Они то к нам не лезут..
maxsaf:
Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься?
Погоди, а ты разве не этим сейчас занимаешься?
Да, занимаюсь тем же чем и вы, которые учите нас.
Я лишь отвечаю.
Если с ними мы об этом не говорим, то с вами только потому, что вы лезете в мою страну..
Они то к нам не лезут..
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:45
Цитата:
Хм..
Кто берет Ладу за сына, или дом, как отучить такого?
Как отучить раба, от кости от своего хозяина?
У тебя были примеры?
maxsaf:
Надо ж сначала родню исправить,
Надо ж сначала родню исправить,
Хм..
Кто берет Ладу за сына, или дом, как отучить такого?
Как отучить раба, от кости от своего хозяина?
У тебя были примеры?
Россия и её противники
Отправлено: 25.07.23 - 21:48
На нем род деда закончился.
Хорошо дед об этом не знает..
Застрелился бы..
Хорошо дед об этом не знает..
Застрелился бы..
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