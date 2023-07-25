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≡ "Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47232
"Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
Отправлено: 25.07.23 - 16:24
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Национальный оператор почтовой связи Казахстана прекратил все операции по российской платежной системе "Юнистрим". Это связано с ранее введенными в отношении нее санкциями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 16:24
#1
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Казпочта объявила санкции российским олигархам?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1085
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 18:01
#2
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Цитата:
111:
Казпочта объявила санкции российским олигархам?

Казпочта обделалась от страха перед заокеанскими партнерами
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1784
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 19:53
#3
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Цитата:
Дантист:

!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
983
"Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
Отправлено: 25.07.23 - 20:12
#4
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Казпочта выполнила приказ заокеанских хозяев.
Расскажите мне теперь про "независимый" Казахстан...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2377
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 20:42
#5
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Не надо писать глупости, ради чего Казпочта должна подвергать себя опасности подвергнуться санкциям со стороны западных стран.Чтобы вместе с РФ войти в число изгоев? Чтобы вылететь из системы SWIFT? Чего ради идти на прямой экономический ущерб? Насколько я знаю, Казахстан не признал присоединение Крыма,ЛДНР и Запорожской и Херсонской областей к РФ. И чего ради государственному казахстанскому предприятию вести невыгодную для себя экономическую политику. Приведите хоть один резон.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
"Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
Отправлено: 25.07.23 - 21:30
#6
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Цитата:
saba:
Чтобы вылететь из системы SWIFT?

Вот именно. Как она потом будет без Свифта деньги пенсам закидывать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2377
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 21:36
#7
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Цитата:
maxsaf:
Как она потом будет без Свифта деньги пенсам закидывать?

В системе Казпочты ещё и Почтабанк имеется
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2377
Re: "Казпочта" перестала работать с российской...
Отправлено: 25.07.23 - 21:41
#8
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и по моему внутригосударственные расчёты в Казахстане тоже проводятся с при помощи системы SWIFT, так это работает в более чем 200 странах мира за редким исключением, вроде раньше Ирана, теперь России, ну и Китай параллельно пользуется разными системами.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17875
"Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
Отправлено: 25.07.23 - 21:46
#9
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Цитата:
saba:
и по моему внутригосударственные расчёты в Казахстане тоже проводятся с при помощи системы SWIFT,

Ну тогда тем более надо вести себя хорошо, а то мало ли...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28274
"Казпочта" перестала работать с российской платежной системой
Отправлено: 25.07.23 - 21:58
#10
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда тем более надо вести себя хорошо, а

Ну ваш канадец, который ССГПО держит, тихо же живет, тоже в Россию не лезет..
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