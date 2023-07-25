На это можно ответить так, что у нас тут канадцы и германцы на форуме, граждане стран НАТО, выбравшие себе правительства в странах НАТО, противники России? Ну можно ответить и картинкой с описанием ⚡️Британия последний раз воевала с Россией 170 лет назад.США с Россией не воевали вообще никогда.В обеих Мировых войнах мы были союзниками.Тема Путина и его холуёв о "вечных врагах России англосаксах" - это просто бред агрессивных кретинов.Ватное болото
abaika95: по новому закону о "СОЦ СЕТЯХ" теперь на администрации лежит полная ответственность за то что пишут пользователи на их площадках
К сожалению Z-патриоты всегда путают Россию, Родину и ж..пу президента, переходя на личности и оскорбления, защищая последнее. Да, с этими думаю тоже нужно осторожнее.. С марта месяца один сумасшедший гоняется за мной, под разными никами.. Сейчас какое взял обличье, сразу и не угадаешь, притих пока.. Таких да, только банить..
Недавно слушал одного политика, и он сказал правильные слова. Многое люди стали путать понятие Родина с понятием государство. Родина у человека в душе, а государство это территория где проживает данный человек. Многие не поддерживают политику государства, иногда критикуют ее, а вот за родину готовы умирать.
С чего это у меня к Родине своего отца, где большинство кровников у меня, на много больше, чем в Казахстане их, иметь претензии? Им там нравится, это их дом, их Родина. Мне что, надо осудить их за это?
Но когда власти России разводят открытый фашизм, это уже не шутки. Адольфа как помним и нацистов, поддержало более половины немецкого народа, который немного позже превратил в пепел 27 миллионов советских людей.. Бункерного, который напал на Украину, поддерживает так же большинство россиян, которых учат фашизму. Небольшой пример Фюрер и его Shaman. Как Кремль воссоздает нацистскую эстетику в музыке для пропаганды войны
111: Фюрер и его Shaman. Как Кремль воссоздает нацистскую эстетику в музыке для пропаганды войны
у меня полное ощущение что этот шаман просто яро троллит патриотичную тусовку россии так открыто делать референсы в сторону нацисткой германии и косплить гитлерюгент с песнями "мой бой" (майн кампф) под который скачут российские зет активисты это надо уметь
если это не видят кремлевские пиарщики что над ними тупо издеваются то у меня тогда совсем уж нет никаких мыслей по поводу профессионализма "политической" элиты россии мне кажется там все прост уже забили на всё и плывут по течению
Ничего не попутали? Фашизм какой-то мусолите, все какие-то аналогии странные пытаетесь выковырять. Адольф, югенд...у кого чего болит, как говорится. Где вы видели в РФ призывы об уничтожении рас, теорию превосходства? Когда тысячи бывших соотечественников, разных национальностей бывшего СССР ежегодно получают гражданство России по льготным программам, получают подъемные и т.п.? Да, у нас говорят о разности культур наших народов с народами запада, это есть. О неприемлемости в наших культурах гомосексуализма и прочего новомодного гендерного чухла. Это есть. А вы с этим не согласны? Это что фашизм, быть человеком традиционных ценностей, поддерживать традиционные семьи, отрицать однополые союзы как нечто противоестественное самой природе?!Поддерживать традиционные религии - тоже фашизм? Вы, господа, вконец заигрались, в своей поддержке украинского режимчика, захватившего власть и терзающего обственный народ. По поводу аналогий. Их можно сколько угодно где угодно и с кем угодно "накрвырять", умело мухлюя и подтасовывая. Все мы живые люди, и тот же Адик и кушал, и болел, и на горшок ходил, как всякий из нас. Какой простор для аналогий!
Горожанин_kst: Где вы видели в РФ призывы об уничтожении рас, теорию превосходства? Ко
Хм.. Видим каждый день с февраля 22го, и видели через день с апреля 2014го.. То есть убийство украинских детей, похищение их, убийство мирного населения, украинского, не в счет? Буквально вчера опять убили ребенка, других детей ранили, по моему Константиновка, это не фашизм?
Горожанин_kst: Где вы видели в РФ призывы об уничтожении рас, теорию превосходства? Когда тысячи бывших соотечественников, разных национальностей бывшего СССР ежегодно получают гражданство России по льготным программам, получают подъемные и т.п.?
объявления сдам квартиру только лицам славянской национальности это не про россию? объявления на производствах и рынках для сотрудников разговаривать только на русском языке иначе штраф 5000 тыс рублей это тоже не про россию? и да россия одной рукой завозит к себе бывших соотечественников (в основном узбеков и таджиков на стройки) а потом бегает везде и орет что страну захватили мигранты что они везде ходят, открывают свои кафе и посещают мечети!! аау россия в опасности от чего в россии начинаются открытые национальные рейды по общежитиям и кафе с избиением таджиков и узбеков сотрудниками омона только за то что их якобы очень много что то стало на районе это не россияне записывают слезные ролики к путину с требованием выгонять "соотечественников" из за того что на детских площадках Подмосковья "ни одного русского ребенка нет"? а все национальные оскорбления кем придуманы и кем в основном используются по отношению к жителям кавказа (х*чи) жителям центральной азии (чу**и) братской украины (х*х*ы) белоруссии (бу***ши) и своих же коренных народов (татарва, кубаноиды, кавказята, итд итп)
я конечно понимаю что в россии очень ревностно относятся к тому что ссср победил нацизм итд но по факту на бытовом уровне россияне часто такие же расисты, нацисты и шовинисты кем были те немцы 30ых-40ых и пойти воевать с украиной где по городам ходят бойцы УНА УНСО и азова с нацисткими знаками на шевронах (факт) при этом самим же создавать такие же нацистские батальоны росгвардии типа Русич и кричать везде что вы боритесь с нацизмом это либо шизофрения либо манипуляция но я больше схожусь во мнении что это шизофреническая манипуляция))
Горожанин_kst: О неприемлемости в наших культурах гомосексуализма и прочего новомодного гендерного чухла.
национальный композитор России -Чайковский был открытый гомесек откажитесь от него если он такой плохой и чуждый вам по культуре )))
есть задокументированные факты что Иван Грозный сношался со своими опричинками во время оргий и его дружок Федька Басманов был его открытым любовником что и показано в гениальной картине Эйзенштейна также есть факты что и Петр 1 не гнушался мальчиками и ниче памятники ставят по россии-восхваляют Михайло Кутузов возил за собой гарем 12-14 летних девочек (опять же факты есть) это чуждо вашей культуре или уже нет? пропагандист Раши тудей требующий топить украинских детей Антон Красовский-открытый гей чеж его не выгонят со всех эфиров и каналов? или это гей того кого надо гей?
Цитата:
Горожанин_kst: По поводу аналогий. Их можно сколько угодно где угодно и с кем угодно "накрвырять", умело мухлюя и подтасовывая.
очень трудно подтасовать факт что за россию открыто воюют солдаты придерживающиеся нацисткой идеологии при этом таких же солдат с украинской стороны убивают за то что те также любят нацизм тоесть нацисты напали на нацистов? почему в этой ситуации мне должны быть близки идеи русского нацизма тогда?)))
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