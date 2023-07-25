Отправлено: - 15:35

Горожанин_kst:

Где вы видели в РФ призывы об уничтожении рас, теорию превосходства? Когда тысячи бывших соотечественников, разных национальностей бывшего СССР ежегодно получают гражданство России по льготным программам, получают подъемные и т.п.?

Цитата:объявления сдам квартиру только лицам славянской национальности это не про россию?объявления на производствах и рынках для сотрудников разговаривать только на русском языке иначе штраф 5000 тыс рублей это тоже не про россию?и да россия одной рукой завозит к себе бывших соотечественников (в основном узбеков и таджиков на стройки) а потом бегает везде и орет что страну захватили мигранты что они везде ходят, открывают свои кафе и посещают мечети!! аау россия в опасности от чего в россии начинаются открытые национальные рейды по общежитиям и кафе с избиением таджиков и узбеков сотрудниками омона только за то что их якобы очень много что то стало на районеэто не россияне записывают слезные ролики к путину с требованием выгонять "соотечественников" из за того что на детских площадках Подмосковья "ни одного русского ребенка нет"?а все национальные оскорбления кем придуманы и кем в основном используются по отношению к жителям кавказа (х*чи) жителям центральной азии (чу**и) братской украины (х*х*ы) белоруссии (бу***ши) и своих же коренных народов (татарва, кубаноиды, кавказята, итд итп)я конечно понимаю что в россии очень ревностно относятся к тому что ссср победил нацизм итдно по факту на бытовом уровне россияне часто такие же расисты, нацисты и шовинисты кем были те немцы 30ых-40ыхи пойти воевать с украиной где по городам ходят бойцы УНА УНСО и азова с нацисткими знаками на шевронах (факт) при этом самим же создавать такие же нацистские батальоны росгвардии типа Русич и кричать везде что вы боритесь с нацизмом это либо шизофрения либо манипуляцияно я больше схожусь во мнении что это шизофреническая манипуляция))