Отправлено: - 18:12

Vit:

На счёт медикаментов! Стою на погрузке в Европе. "Колега" Если так можно его назвать. На рефе решил с экономить . Чип в кабину положил. Что б реф не включать.

Цитата:А как он его достал?Например фрукты когда привозят то несколько чипов ложат,в начале посередине и в конце и как до них добраться,весь товар выгружать?