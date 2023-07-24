Кто разъяснит ЧТО ЭТО БЫЛО: В Минпросвещения Казахстана запретили выезд детей за рубеж без приказа ведомства Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 25 июля заявил, что теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz. Представители СМИ поинтересовались, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым. "Таких фактов нет. Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать", – заявил в ответ Гани Бейсембаев. При этом глава Минпросвещения добавил, что сейчас поставлена задача перед всеми управлениями образования и организациями образования провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования с профильным ведомством. Он отметил, что это делается, в первую очередь, ради безопасности детей. "В первую очередь родители подвергают своих детей опасности. Здесь главный вопрос безопасности жизни наших детей. Министерство в данном направлении будет всегда политику свою вести, чтобы максимально обезопасить наших детей от всех опасностей", – резюмировал Гани Бейсембаев. О планах запретить выезд детей за рубеж без соответствующего приказа министерства просвещения Гани Бейсембаев заявил 6 июня 2023 года.
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