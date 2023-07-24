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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.23 - 18:12
#7876
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Цитата:
Vit:
На счёт медикаментов! Стою на погрузке в Европе. "Колега" Если так можно его назвать. На рефе решил с экономить . Чип в кабину положил. Что б реф не включать.

А как он его достал?Например фрукты когда привозят то несколько чипов ложат,в начале посередине и в конце и как до них добраться,весь товар выгружать?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7831
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.23 - 18:47
#7877
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Цитата:
111:
ул.Пушкина, 54

----Жил в этом когда - то , но фонтанов в то время не было .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.23 - 19:10
#7878
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Цитата:
Гога:
Жил в этом когда - то

Ты на Колосе жил когда то же
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7831
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.07.23 - 01:15
#7879
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Цитата:
111:
Ты на Колосе жил когда то же

-----И все -то ты помнишь ! Да , до этого .А в 1974 на Пушкина переехал . Из двушки в трешку .
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.07.23 - 15:07
#7880
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Кто разъяснит ЧТО ЭТО БЫЛО:
В Минпросвещения Казахстана запретили выезд детей за рубеж без приказа ведомства
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 25 июля заявил, что теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz. Представители СМИ поинтересовались, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым.
"Таких фактов нет. Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать", – заявил в ответ Гани Бейсембаев.
При этом глава Минпросвещения добавил, что сейчас поставлена задача перед всеми управлениями образования и организациями образования провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования с профильным ведомством. Он отметил, что это делается, в первую очередь, ради безопасности детей.
"В первую очередь родители подвергают своих детей опасности. Здесь главный вопрос безопасности жизни наших детей. Министерство в данном направлении будет всегда политику свою вести, чтобы максимально обезопасить наших детей от всех опасностей", – резюмировал Гани Бейсембаев.
О планах запретить выезд детей за рубеж без соответствующего приказа министерства просвещения Гани Бейсембаев заявил 6 июня 2023 года.



[Исправлено: Алиса, 25.07.2023 - 15:08]
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