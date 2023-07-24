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Только не учитывают эти ономасты мнение жителям

В поселке есть район Северный, в котором улицы безымянные и чтобы отыскать дом, нужно приложить усилия Шерлока Холмса. Так почему бы не применить

Странно, автор говорит сперва одноЦитата:А потом говорит как то очень наоборотЦитата:Автор, это тот же ономаст, который лоббирует свои интересы, не учитывая мнения конкретных жителей, конкретного района, который он привел?