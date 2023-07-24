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Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47228
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 24.07.23 - 16:03
Ономастической бред или куръезный промах господ безымянных ономастов в своем сектантском порыве переименовать улицы в поселке Затобольск и поселке Заречный. Поселком называю, потому что до статуса города ему ещё расти и расти
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6230
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 24.07.23 - 16:03
Хотя бы для приличия спросили мнения населения проживающих на этом месте, они просто вытирают ноги, плевали на строителей этих улиц и жителей. Просто какая-то чума неприязни всего советского. Далеко пойдут кто свою историю забывает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13796
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 24.07.23 - 16:17
автор явно натягивает свою сову на глобус костаная
причем тут больницы, дороги и школы с темой переименования улиц?
от того что оставят улицу "630 лет ссср" в бюджете сразу возникнет профит и в поселке сразу понастроят школы,больницы и аквапарки или как?
автор не понимает что переименование идет по линии идеологии и денег там как таковых не тратят?
причем тут больницы, дороги и школы с темой переименования улиц?
от того что оставят улицу "630 лет ссср" в бюджете сразу возникнет профит и в поселке сразу понастроят школы,больницы и аквапарки или как?
автор не понимает что переименование идет по линии идеологии и денег там как таковых не тратят?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 275
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 24.07.23 - 16:46
Вы ошибаетесь. Переименование чего либо грозит бюджету объекта налоговых сборов,конкретно бюджету поселка тратами. Эти деньги можно было потратить на благоустройство этих же улиц,сделать хотя бы освещение. Думаете,кто-то забесплатно будет переделывать документы,меняя в них название субъекта?Ду акте это будет быстро? Ан,нет,этим будут заниматься жители этих улиц,тратить свое время и деньги за каждую бумажку,вместо того,чтобы сходить в больницу и лечиться. Там проживает много пенсионеров и предпенсионного возраста . Никто не спрашивал мнения и желания этих жителей. Соглашусь,что 60 лет звучит как-то не в линию партии,но мне все равно как звучит,главное,чтобы на этой улице не было дыр. Их там минимум 2,которые уже 2 года не могут отремонтировать,видимо не хватает бюджета поселка. Видимо эти деньги нужно потратить на фантики названий ,а в каком состоянии дорога и септик это можно потерпеть. Что за ономастической зуд одолел. Есть же безымянные улицы,вот пусть над ними и ономастируют сектанты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 978
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 24.07.23 - 23:58
Идея автора по поименованию безымянных улиц, конечно, хорошая. Но...
Целью ономастов является не это.
Их цель - стереть историю, переписать её.
Им невдомёк, что довольно скоро вырастут поколения, у которых при "знании" той "истории", которую им впихивают в головы сейчас, возникнут вопросы на тему "а откуда всё окружающее(города, посёлки, заводы, школы, университеты, театры...) взялось-то? Кто всё это построил и создал? Зачем? Почему?"
Кто и как объяснять будет?
Целью ономастов является не это.
Их цель - стереть историю, переписать её.
Им невдомёк, что довольно скоро вырастут поколения, у которых при "знании" той "истории", которую им впихивают в головы сейчас, возникнут вопросы на тему "а откуда всё окружающее(города, посёлки, заводы, школы, университеты, театры...) взялось-то? Кто всё это построил и создал? Зачем? Почему?"
Кто и как объяснять будет?
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 25.07.23 - 00:05
Цитата:
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Skeptic:
довольно скоро вырастут поколения
довольно скоро вырастут поколения
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 00:13
Цитата:
Изначально надо давать улицам нейтральные названия, цветочков всяких или номерные, чтобы раз и навсегда
abaika95:
от того что оставят улицу "630 лет ссср"
от того что оставят улицу "630 лет ссср"
Изначально надо давать улицам нейтральные названия, цветочков всяких или номерные, чтобы раз и навсегда
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28242
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 25.07.23 - 00:32
Странно, автор говорит сперва одно
Цитата:
А потом говорит как то очень наоборот
Цитата:
Автор, это тот же ономаст, который лоббирует свои интересы, не учитывая мнения конкретных жителей, конкретного района, который он привел?
Цитата:
Только не учитывают эти ономасты мнение жителям
А потом говорит как то очень наоборот
Цитата:
В поселке есть район Северный, в котором улицы безымянные и чтобы отыскать дом, нужно приложить усилия Шерлока Холмса. Так почему бы не применить
Автор, это тот же ономаст, который лоббирует свои интересы, не учитывая мнения конкретных жителей, конкретного района, который он привел?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28242
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 01:09
Цитата:
Тоже думаю не надо обижаться.
Какая разница, кочевое скотоводство или кочевое бегство в другие страны, ради того, чтобы обогрели и откормили..
Только скотоводство ради того, чтобы накормить свою семью, кормя эту скотину, а вот бегство, чтобы тебя кормили, как этот же кочевой скот..
maxsaf:
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Тоже думаю не надо обижаться.
Какая разница, кочевое скотоводство или кочевое бегство в другие страны, ради того, чтобы обогрели и откормили..
Только скотоводство ради того, чтобы накормить свою семью, кормя эту скотину, а вот бегство, чтобы тебя кормили, как этот же кочевой скот..
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 25.07.23 - 01:46
Первый пошел
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2371
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 25.07.23 - 07:47
Цитата:
Ничего не понял на что тут можно обижаться. Это просто один из видов производства, который сейчас с успехом применяется в Новой Зеландии( овцеводство), Бразилии, Аргентине(КРС). В наших природных условиях как раз наиболее эффективный. Мы же просто пожинаем плоды поднятия целины, когда все пастбища распахали, чтобы не каждый год получать около 12 -15 ц/га
maxsaf:
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Которые будут обижаться на фразу "кочевое скотоводство"
Ничего не понял на что тут можно обижаться. Это просто один из видов производства, который сейчас с успехом применяется в Новой Зеландии( овцеводство), Бразилии, Аргентине(КРС). В наших природных условиях как раз наиболее эффективный. Мы же просто пожинаем плоды поднятия целины, когда все пастбища распахали, чтобы не каждый год получать около 12 -15 ц/га
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4418
Re: Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках...
Отправлено: 25.07.23 - 07:53
Цитата:
Не на сами слова, а в каком тоне и в каком подтексте сказаны эти слова.
saba:
можно обижаться. Э
можно обижаться. Э
Не на сами слова, а в каком тоне и в каком подтексте сказаны эти слова.
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