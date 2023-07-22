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Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
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