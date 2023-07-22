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≡ Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47228
Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
Отправлено: 22.07.23 - 12:58
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Идею этого материала невольно подсказали генеральный прокурор и премьер-министр РК, до которых мы дошли в отчаянной попытке получить ответы на простые вопросы. После прихода в область нового акима Кумара Аксакалова читатели горячо интересовались: а что с бывшими главами региона, на каких они постах, состоят ли вообще на госслужбе или в резерве президента?
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
4
Re: Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак...
Отправлено: 23.07.23 - 18:58
#15
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Мне Кадамбаев запомнился только " фефектами фикции ", какие-то у него были свои "дон"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13796
Re: Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак...
Отправлено: 24.07.23 - 16:32
#16
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Цитата:
Должен Казахстан $10 млн - будет, значит, должен $12 млн.


ммммда
и вот такие люди у нас управляли целыми регионами
запросто так по свойски поехал в россию
добазарлися чтобы казахстану еще 2 ляма баксов с потолка закинули
чтобы только в его регионе свет давали
и он мог спокойно отчитаться наверх что "решил вопрос"
а потом вся страна расплачивалась
в 1937 таких "решателей" к стенке ставили за вредительство

Цитата:
Шукеев сразу дал понять: судиться с журналистами - моветон, все моменты нужно решать в рабочем порядке, и иск тут же отозвали.


опять же у нас испорчено понимание "свободы слова"
у нас байские "демократы" первой волны считали что если СМИ пишет чернуху то отвечать на это нельзя, нужно терпеть крепиться и слушать как тебя поливают помоями
чем кстати и пользовались "правдорубные журналисты" по всему постсовку
пока сами себя не дискредитировали откровенной работой по заказухе от олигархов те же НТВ и доренки в россии и козачковы у нас


Цитата:
Его костанайцы до сих пор вспоминают добрым словом за асфальтирование почти всех проулков города, большую реконструкцию дороги на Житикару


в итоге из всех проделал самую важную и нужную работу для населения и из всех получается самый обсираемый аким за снос трех дереьвев (сквер) и постройке там макдонольдса и за кличку в 30% про которую все говорили но доказать никто не мог))
удивительная политическая невезучесть
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4418
Re: Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак...
Отправлено: 24.07.23 - 23:27
#17
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Цитата:
abaika95:
самую важную и нужную работу для населения


За 30 лет Тауельсыздыка одни акимы бренчали на гитаре, дули в сакс, другие красовались в богоугодных заведениях, третьи НИЧЕГО не делали, и только единственный ОН с греческим именем, сумел капитально отремонтировать дорогу от Жаильмы до Костаная: - а, какая получилась ШИКАРНАЯ дорога между Аятским мостом и Рудным.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
978
Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
Отправлено: 24.07.23 - 23:51
#18
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Цитата:
ACROS:
сумел капитально отремонтировать дорогу

:-) С таким же успехом можно восторгаться неким Гаязовым, считавшимся акимом Рудного некоторое время, но в Рудном почти не бывавшим. В его бытность акимом на Рудный из республиканского бюджета были выделены большие суммы на ремонт городских дорог. Их бы выделили при любом акиме, но совпало с этим. Потому в народе вполне могло сложиться мнение, что это его заслуга, если бы он в Рудном работал.
Так и с "ШИКАРНОЙ дорогой между Аятским мостом и Рудным". Это республиканская трасса. Не областная. Областной аким к ней имеет весьма опосредованное отношение. Просто трасса пролегает по области, в которой он временно рукой водил.
Так что... Надо учиться различать, что делается усилиями акимов, а что делается без их участия.
Например, все знают, что дороги по районам области оставляют желать лучшего. Но сколько бы не бились районные и сельские акимы, денег им на строительство этих дорог никто не даст.
Но если вдруг кто-то из очередных акимов области или даже из правительства сподобится эти деньги в бюджет вложить и найти подрядчиков для строительства внутриобластных дорог, повезёт тем акимам районов и сёл, чьи дороги будут построены. Народ припишет это в заслугу им. :-)
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