Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 20:38
Подсудимая А., пользуясь доверием директора школы-лицея, использовала ее ЭЦП, чтобы продлить договор с ТОО на поставку продуктов питания. При этом сумму договора она занизила. А 10% от суммы договора поставщик за эту услугу отдала бухгалтеру. Читать новость
Было бы прикольно прочитать новость о том, что по стечению обстоятельств или из-за халатности главбух и директор любой гос. конторы забыли заложить в договор откат в размере 10-30%. Это был бы наверное уникальный для Казахстана случай
Почему не пишут ФИО этих павликов морозовых: - ведь кто то "стукнул" кое куда и кое кому?? И этому директору ТОО "М", так называемому "поставщику", как взяткодателю тоже должен светить срок, и реальный.
С этими людьми, Токаев НИКОГДА не построит новый Казахстан. Коррупция - наша новая, старая, НАЦИОНАЛЬНАЯ идея или же - двигатель всего того что ТВОРИТЬСЯ в казахстане. И вопрос редакции: - директор лицея кто - ОНА или ОН ?? То ЕЁ эцп, то ЕГО эцп.
ACROS: директор лицея кто - ОНА или ОН ?? То ЕЁ эцп, то ЕГО эцп.
Это разные люди. \"16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме", - говорится в сообщении суда. - "Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года."//
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