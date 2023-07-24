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≡ Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47228
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 20:38
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Подсудимая А., пользуясь доверием директора школы-лицея, использовала ее ЭЦП, чтобы продлить договор с ТОО на поставку продуктов питания. При этом сумму договора она занизила. А 10% от суммы договора поставщик за эту услугу отдала бухгалтеру.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
131
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 20:38
#1
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Подсудимая А., Тоо "М", директор Ш. это что НГ стесняется писать фамилии героев своих статей или боится?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17849
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 20:51
#2
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Было бы прикольно прочитать новость о том, что по стечению обстоятельств или из-за халатности главбух и директор любой гос. конторы забыли заложить в договор откат в размере 10-30%. :lol: Это был бы наверное уникальный для Казахстана случай :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1762
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 21:22
#3
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Цитата:
71422:
НГ стесняется писать фамилии героев своих статей или боится?

Вот источник этой информации
На судебном процессе нас не было. Мы не можем сообщать данные, которые нам неизвестны.
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1099
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 21:44
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Вставляйте ссылку на источник и вопросов не будет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4418
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 22:38
#5
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Почему не пишут ФИО этих павликов морозовых: - ведь кто то "стукнул" кое куда и кое кому??
И этому директору ТОО "М", так называемому "поставщику", как взяткодателю тоже должен светить срок, и реальный.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17849
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 23:00
#6
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Цитата:
ACROS:
так называемому "поставщику", как взяткодателю тоже должен светить срок

Если взяткодатель до дачи взятки сообщил о покушении на взятку, то вместо срока светит орден за бдительность :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4418
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 23:12
#7
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Цитата:
maxsaf:
взяткодатель


С этими людьми, Токаев НИКОГДА не построит новый Казахстан.
Коррупция - наша новая, старая, НАЦИОНАЛЬНАЯ идея или же - двигатель всего того что ТВОРИТЬСЯ в казахстане.
И вопрос редакции: - директор лицея кто - ОНА или ОН ?? То ЕЁ эцп, то ЕГО эцп.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2079
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 23:26
#8
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Цитата:
ACROS:
директор лицея кто - ОНА или ОН ?? То ЕЁ эцп, то ЕГО эцп.

Это разные люди.
\"16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме", - говорится в сообщении суда. - "Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года."//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17849
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 23:33
#9
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Цитата:
ACROS:
С этими людьми, Токаев НИКОГДА не построит новый Казахстан

А чё, есть другие, не такие??? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17849
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 23:39
#10
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Цитата:
ACROS:
двигатель всего того что ТВОРИТЬСЯ в казахстане.

Вот тут прям в корень. Боюсь что без коррупции вообще все остановится :lol: Не будет стимула что-то делать 8-)
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