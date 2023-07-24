Отправлено: - 23:26

ACROS:

директор лицея кто - ОНА или ОН ?? То ЕЁ эцп, то ЕГО эцп.

Цитата:Это разные люди.\"16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме", - говорится в сообщении суда. - "Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года."//