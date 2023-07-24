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≡ Россия и её противники
 
 
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
90
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 01:50
#1
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Всех желающих выкинуть свою желч, жду на теме. Особенно салоедов и людей имеющих величие цифровровое. Сало украине и мясо 123

[Исправлено: Gljuk, 24.07.2023 - 11:21]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9464
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 10:13
#2
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Тут и так уже почитать нечего ,кроме срача про войну,надо было ещё одну ветку открыть.
Пишите в любой теме не ошибётесь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17843
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 11:13
#3
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Цитата:
soldat pv:
Особенно салоедов и людей имеющих величие цифровровое

Оу, полегче, ковбой)) я сразу под оба пункта попадаю :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17843
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 11:23
#4
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28240
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 12:15
#5
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Хм..
Я салоед.
Будем говорить о чем?
Тема названа в корне неправильно.
Что означает Россия и ее противники?
Блок НАТО?
Так он не противник России, идет торговля, россияне живут там, дети олигархов, чиновники, бизнесмены и их дети, одеваются только в странах НАТО..
Украина?
Так надо было и назвать вещи своими именами.
Салоеды вообще к чему?
Сало едят все, все преступники?
Короче тема не очень понятна, о чем говорить, о салоедах или об одном противнике России Украине..
И что говорить и кого осуждать, российский народ, или тех дебилов, что ведут его подыхать за бункерных, тоже непонятно..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3179
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 14:03
#6
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Цитата:
111:
Блок НАТО? Так он не противник России

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6230
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 14:52
#7
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Любопытно, о чем думают кто сало демонстративно не есть, но чесночную колбаску в яйчнице уплетает за обе щеки. Или например, люто ненавидят славян и обвиняют во всех смертных грехах, при этом бегут к соседям - Иван, помоги стиральный не крутит!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4244
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 15:06
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Тут и так уже почитать нечего ,кроме срача про войну...


Посмотрим, может скоро все закончится, будем наблюдать. Ранее диванный воин Скептик отмечал, что до зимы текущего года разберутся с Украиной и пойдут дальше в Европу, предполагаю далее возможно и на США замахнутся. Полушишечник Викториан тоже отмечал в этом духе, но, последний по ходу сдулся, чета больше уже так не говорит.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2023 - 15:07]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13796
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 16:20
#9
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я конечно за свободу слова и за обсуждения различных тем
темболее я за то чтобы "дурь" каждого ноунейма на форуме была видна)
но создавать отдельную провокационную ветку для оскорбления целых наций это по мне за гранью даже для НГ
думаю прокуратура области не применет воспользоваться данной веткой для возбуждения))
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1762
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 17:05
#10
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Цитата:
abaika95:
но создавать отдельную провокационную ветку для оскорбления целых наций это по мне за гранью даже для НГ

Название ветки геополитическое: "Россия и ее противники". Оскорбления наций я здесь не увидел.
Если вы увидели нарушение правил в обсуждении в этой ветке, укажите номер комментария.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2370
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 19:37
#11
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Тема странная такая. Название такое, что любая провокация здесь в тему. Всё таки хотел бы уточнить, Россия здесь в каком контексте, как государство с тысячелетней историей или обсуждаем действия нынешней власти. Вообще по названию темы хотел бы заметить. Ни у кого нет столько противников или врагов, чем у того, кто их упорно выискивает себе. это как в анекдоте, где бабушка вызвала к себе участкового и жалуется на непотребство соседей напротив. Участковый ничего не видит, а бабка ему. "Ты на табуреточку встань, всё и увидишь". Жили бы себе спокойно ни с кем бы не воевали, глядишь количество противников резко бы на убыль пошло.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17843
Россия и её противники
Отправлено: 24.07.23 - 21:54
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Иван, помоги стиральный не крутит!

Винтильятр вилка отломался :lol:
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