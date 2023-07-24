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≡ Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47226
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 20:38
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Подсудимая А., пользуясь доверием директора школы-лицея, использовала ее ЭЦП, чтобы продлить договор с ТОО на поставку продуктов питания. При этом сумму договора она занизила. А 10% от суммы договора поставщик за эту услугу отдала бухгалтеру.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
131
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 20:38
#1
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Подсудимая А., Тоо "М", директор Ш. это что НГ стесняется писать фамилии героев своих статей или боится?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17843
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 20:51
#2
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Было бы прикольно прочитать новость о том, что по стечению обстоятельств или из-за халатности главбух и директор любой гос. конторы забыли заложить в договор откат в размере 10-30%. :lol: Это был бы наверное уникальный для Казахстана случай :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1762
Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках в Костанае
Отправлено: 24.07.23 - 21:22
#3
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Цитата:
71422:
НГ стесняется писать фамилии героев своих статей или боится?

Вот источник этой информации
На судебном процессе нас не было. Мы не можем сообщать данные, которые нам неизвестны.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1099
Re: Главбуха школы «Озат» осудили за мошенничество в госзакупках...
Отправлено: 24.07.23 - 21:44
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Вставляйте ссылку на источник и вопросов не будет
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