Хм.. Я салоед. Будем говорить о чем? Тема названа в корне неправильно. Что означает Россия и ее противники? Блок НАТО? Так он не противник России, идет торговля, россияне живут там, дети олигархов, чиновники, бизнесмены и их дети, одеваются только в странах НАТО.. Украина? Так надо было и назвать вещи своими именами. Салоеды вообще к чему? Сало едят все, все преступники? Короче тема не очень понятна, о чем говорить, о салоедах или об одном противнике России Украине.. И что говорить и кого осуждать, российский народ, или тех дебилов, что ведут его подыхать за бункерных, тоже непонятно..
Любопытно, о чем думают кто сало демонстративно не есть, но чесночную колбаску в яйчнице уплетает за обе щеки. Или например, люто ненавидят славян и обвиняют во всех смертных грехах, при этом бегут к соседям - Иван, помоги стиральный не крутит!
Добринцофф: Тут и так уже почитать нечего ,кроме срача про войну...
Посмотрим, может скоро все закончится, будем наблюдать. Ранее диванный воин Скептик отмечал, что до зимы текущего года разберутся с Украиной и пойдут дальше в Европу, предполагаю далее возможно и на США замахнутся. Полушишечник Викториан тоже отмечал в этом духе, но, последний по ходу сдулся, чета больше уже так не говорит.
я конечно за свободу слова и за обсуждения различных тем темболее я за то чтобы "дурь" каждого ноунейма на форуме была видна) но создавать отдельную провокационную ветку для оскорбления целых наций это по мне за гранью даже для НГ думаю прокуратура области не применет воспользоваться данной веткой для возбуждения))
Тема странная такая. Название такое, что любая провокация здесь в тему. Всё таки хотел бы уточнить, Россия здесь в каком контексте, как государство с тысячелетней историей или обсуждаем действия нынешней власти. Вообще по названию темы хотел бы заметить. Ни у кого нет столько противников или врагов, чем у того, кто их упорно выискивает себе. это как в анекдоте, где бабушка вызвала к себе участкового и жалуется на непотребство соседей напротив. Участковый ничего не видит, а бабка ему. "Ты на табуреточку встань, всё и увидишь". Жили бы себе спокойно ни с кем бы не воевали, глядишь количество противников резко бы на убыль пошло.
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