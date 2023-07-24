Отправлено: - 15:06

Добринцофф:

Тут и так уже почитать нечего ,кроме срача про войну...

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2023 - 15:07]

Цитата:Посмотрим, может скоро все закончится, будем наблюдать. Ранее диванный воин Скептик отмечал, что до зимы текущего года разберутся с Украиной и пойдут дальше в Европу, предполагаю далее возможно и на США замахнутся. Полушишечник Викториан тоже отмечал в этом духе, но, последний по ходу сдулся, чета больше уже так не говорит.