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Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47220
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 22.07.23 - 15:17
C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" РФ напротив пункта пропуска "Кайрак" РК планируют провести ремонт покрытия полотна. В качестве альтернативных вариантов предлагают другие пункты пропуска.
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Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 15:17
Всё попрут в Николаевку . Учитывая что там нету ренгена . То ждём очередь. В десятки км. Даже незнаю как южане будут проходить .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3084
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:06
Если ехать этим маршрутом,- "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ) - то потом ещё и ремонт подветски авто понадобится
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:16
Цитата:
Трудно представить че будет творится! Звенигородсквя. Врятли Думаю все попрут в Николаевскую.. Ну или поменяют маршрут на Актобе - оренбург
юля елиссева:
Трудно представить че будет творится! Звенигородсквя. Врятли Думаю все попрут в Николаевскую.. Ну или поменяют маршрут на Актобе - оренбург
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:23
Цитата:
Устарел ваш архив! Нету уже этой бабульки. Год назад вроде ходила.
Фото из архива "НГ"
Устарел ваш архив! Нету уже этой бабульки. Год назад вроде ходила.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1347
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 22.07.23 - 22:27
Подскажите, это значит, что и на легковой машине нельзя будет проехать в Россию через Кайрак? А то как-то не совсем ясно из статьи.
[Исправлено: olegggon, 22.07.2023 - 22:28]
[Исправлено: olegggon, 22.07.2023 - 22:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6226
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 22:59
Там дорога нормальная была, мне кажется там другая причина, просто не хотят говорить
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 11:15
Цитата:
Чего непонятного, чёрным по белому написано будет закрыт, без каких либо оговорок по видам транспорта, значит для всех.
olegggon:
Чего непонятного, чёрным по белому написано будет закрыт, без каких либо оговорок по видам транспорта, значит для всех.
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 12:10
Цитата:
Хотя вот информация с челябинского сайта."Движение через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана ограничат с 27 июля по 25 августа".И чему верить? Ограничат или закроют?
КГСПС:
Хотя вот информация с челябинского сайта."Движение через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана ограничат с 27 июля по 25 августа".И чему верить? Ограничат или закроют?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 490
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 18:40
тут самое время возобновить железнодорожное сообщение.
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанайская область
- Регистрация:
- 28.01.22
- Сообщений:
- 8
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 18:47
Цитата:
Родственники в конце месяца выезжают к нам в гости, позвонили и уточнили. Им сказали ограничат, одна полоса будет открыта.
КГСПС:
И чему верить? Ограничат или закроют?
И чему верить? Ограничат или закроют?
Родственники в конце месяца выезжают к нам в гости, позвонили и уточнили. Им сказали ограничат, одна полоса будет открыта.
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 23.07.23 - 19:45
Цитата:
И зачем тогда казахстанские СМИ создают нездоровый ажиотаж, написав закрывают?
KR78LA:
И зачем тогда казахстанские СМИ создают нездоровый ажиотаж, написав закрывают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 318
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 24.07.23 - 09:13
Цитата:
казахстанские СМИ создают нездоровый ажиотаж, написав закрываютНу могут так ограничить, что аж не пройти...
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