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≡  Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47220
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 22.07.23 - 15:17
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C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" РФ напротив пункта пропуска "Кайрак" РК планируют провести ремонт покрытия полотна. В качестве альтернативных вариантов предлагают другие пункты пропуска.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12892
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 15:17
#1
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Всё попрут в Николаевку . Учитывая что там нету ренгена . То ждём очередь. В десятки км. Даже незнаю как южане будут проходить .
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3084
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:06
#2
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Если ехать этим маршрутом,- "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ) - то потом ещё и ремонт подветски авто понадобится
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12892
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:16
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Трудно представить че будет творится! Звенигородсквя. Врятли Думаю все попрут в Николаевскую.. Ну или поменяют маршрут на Актобе - оренбург
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12892
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 16:23
#4
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Цитата:
Фото из архива "НГ"

Устарел ваш архив! Нету уже этой бабульки. Год назад вроде ходила.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1347
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 22.07.23 - 22:27
#5
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Подскажите, это значит, что и на легковой машине нельзя будет проехать в Россию через Кайрак? А то как-то не совсем ясно из статьи.

[Исправлено: olegggon, 22.07.2023 - 22:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6226
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 22.07.23 - 22:59
#6
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Там дорога нормальная была, мне кажется там другая причина, просто не хотят говорить
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1783
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 11:15
#7
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Цитата:
olegggon:

Чего непонятного, чёрным по белому написано будет закрыт, без каких либо оговорок по видам транспорта, значит для всех.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1783
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 12:10
#8
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Цитата:
КГСПС:

Хотя вот информация с челябинского сайта."Движение через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана ограничат с 27 июля по 25 августа".И чему верить? Ограничат или закроют?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
490
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 18:40
#9
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тут самое время возобновить железнодорожное сообщение.
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Откуда:
Костанайская область
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
8
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 23.07.23 - 18:47
#10
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Цитата:
КГСПС:
И чему верить? Ограничат или закроют?

Родственники в конце месяца выезжают к нам в гости, позвонили и уточнили. Им сказали ограничат, одна полоса будет открыта.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1783
Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц
Отправлено: 23.07.23 - 19:45
#11
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Цитата:
KR78LA:

И зачем тогда казахстанские СМИ создают нездоровый ажиотаж, написав закрывают?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
318
Re: Пункт пропуска "Бугристое" на границе с...
Отправлено: 24.07.23 - 09:13
#12
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Цитата:
казахстанские СМИ создают нездоровый ажиотаж, написав закрывают
Ну могут так ограничить, что аж не пройти...
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