saba: Так ты мне так и не ответил что это за зверь и с чем его едят.
Вот. Никто даже не представляет себе, на каком глубинном слое запад закладывает в неокрепшие мозги идеологию русофобии, начиная с младенческого возраста. Эта матрица формируется не одно десятилетие и даже столетие. Каким представляют русского человека на западе? Пьяный, с красным носом, дебильным лицом, с балалайкой, в шапке ушанке и фуфайке. Ну там вариации разные, но уровень цивилизации русских явно всегда опускается ниже уровня плинтуса. Достаточно посмотреть западные фильмы, почитать их литературу, этот шаблон везде одинаков, хотя преподносится в разных ключах.
Две картинки освобождения Чехословакии от фашистов в их учебнике истории. На одной бравый американский солдат в чистой отглаженной форме дает ребенку жевательную резинку, а на другой - измученный русский пехотинец, прошагавший "пол-европы", в стоптанных сапогах и мятой шинели разговаривает с чехом и держится за его велосипед, как будто желая отобрать. Ну а что, тендер на печатание учебника выигран. Учебник напечатан качественно, иллюстрации глянцевые. Написано, что русские освобождали страну вместе с американцами, т.е чистая правда. Подумаешь, небольшие детали добавлены проплаченным художником или просто уже затаившим злобу на всех русских. А бедным чехам потом всю жизнь снятся страшные русские, догоняющие их на отобранных велосипедах, сверкая дикими глазами и звездами на шапках-ушанках. Хотя нам-то сейчас почему-то про ворованные унитазы истории впаривают, видимо фантазия идеологов начала давать сбои.
И от всего этого как раз и рождаются когнитивные диссонансы, когда "свободные демократы" лицемерно осуждают гомофобию и ксенофобию, встают на колени перед неграми, но тут же, раздавая печеньки, приветствуют ярую русофобию с готовностью немедленно водрузить москаляк на гиляки.
"— Мама, а почему они говорят, что мы кацапы? — спросил как-то Костик. Мама грустно улыбнулась. — Это от глупости, Костик. Это ещё с царских времён осталось, когда одних людей натравливали на других, чтобы легче было с ними бороться. Людей, приехавших из средней полосы России, с севера на юг, в Южную Россию, называли кацапами, хотя они были такими же русскими, как и местные жители; украинцев — хохлами. Внушали, что приезжие зарятся на землю, работу. Во время оккупации немцы воспользовались этим же испытанным приёмом разобщения людей. Я знаю — некоторые мальчишки иногда дразнят тебя кацапом. Они дурачки ещё, ничего не понимают — подрастут, разберутся, и станет им стыдно. Костик недоверчиво покачал головой: когда ещё им станет стыдно! Откуда ему было знать тогда, что ребята в его возрасте, при всей своей безграничной доброте и способности к самопожертвованию, люди довольно жестокие. И стоит какому-нибудь Славке Кривому крикнуть дурацкое слово «кацап» — и они закричат «кацап», совершенно не вдумываясь в смысл этого слова."
Виталик а ты посмотри китайца, слышал по телику Омода ц 5 от 10 лямов. Надёжность и долговечность сейчас у всех одинаковая гарантийный срок. Говорят маркетинг победил инжиниринг. Ну и если стоит вопрос престижа тогда тоже конечно отбой. а так я после Полика сел как то на Чери, небо и земля, дорого , богато.
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