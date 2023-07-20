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≡ От каких болезней чаще всего умирают в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47207
От каких болезней чаще всего умирают в Казахстане
Отправлено: 20.07.23 - 21:24
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В Министерстве здравоохранения назвали среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин в Казахстане, а также самые распространенные болезни с летальным исходом.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1083
Re: От каких болезней чаще всего умирают в Казахстане
Отправлено: 20.07.23 - 21:24
#1
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Не верю ни единой цифре. Минздрав скорее всего сам даёт указания какие причины можно писать в свидетельстве о смерти, а какие нельзя, тем самым направляя статистику в нужное им русло. На это указывает довольно узкий и стандартный набор причин смерти, в реальности так не бывает
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