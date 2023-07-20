Re: От каких болезней чаще всего умирают в Казахстане

Отправлено: - 21:24

Не верю ни единой цифре. Минздрав скорее всего сам даёт указания какие причины можно писать в свидетельстве о смерти, а какие нельзя, тем самым направляя статистику в нужное им русло. На это указывает довольно узкий и стандартный набор причин смерти, в реальности так не бывает