НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 514 из 514«1...512513514
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 12:10
#7696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
2019г
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 12:28
#7697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

если это мечта, то не стоит слушать чужих советов)))
проехал сначала с хозяином, потом сам, если всё ок, то на переоформление 8-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 12:34
#7698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Я уже передумал. Пешком похожу пока. Велик у сына забрал. На работе смеются. Мол жадина. А велик тоже тема. Гоняю пока.)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28035
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 15:49
#7699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2656
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 17:25
#7700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Так ты мне так и не ответил что это за зверь и с чем его едят.

Вот. Никто даже не представляет себе, на каком глубинном слое запад закладывает в неокрепшие мозги идеологию русофобии, начиная с младенческого возраста. Эта матрица формируется не одно десятилетие и даже столетие. Каким представляют русского человека на западе? Пьяный, с красным носом, дебильным лицом, с балалайкой, в шапке ушанке и фуфайке. Ну там вариации разные, но уровень цивилизации русских явно всегда опускается ниже уровня плинтуса. Достаточно посмотреть западные фильмы, почитать их литературу, этот шаблон везде одинаков, хотя преподносится в разных ключах.

Две картинки освобождения Чехословакии от фашистов в их учебнике истории. На одной бравый американский солдат в чистой отглаженной форме дает ребенку жевательную резинку, а на другой - измученный русский пехотинец, прошагавший "пол-европы", в стоптанных сапогах и мятой шинели разговаривает с чехом и держится за его велосипед, как будто желая отобрать. Ну а что, тендер на печатание учебника выигран. Учебник напечатан качественно, иллюстрации глянцевые. Написано, что русские освобождали страну вместе с американцами, т.е чистая правда. Подумаешь, небольшие детали добавлены проплаченным художником или просто уже затаившим злобу на всех русских. А бедным чехам потом всю жизнь снятся страшные русские, догоняющие их на отобранных велосипедах, сверкая дикими глазами и звездами на шапках-ушанках. Хотя нам-то сейчас почему-то про ворованные унитазы истории впаривают, видимо фантазия идеологов начала давать сбои.

И от всего этого как раз и рождаются когнитивные диссонансы, когда "свободные демократы" лицемерно осуждают гомофобию и ксенофобию, встают на колени перед неграми, но тут же, раздавая печеньки, приветствуют ярую русофобию с готовностью немедленно водрузить москаляк на гиляки.

"— Мама, а почему они говорят, что мы кацапы? — спросил как-то Костик.
Мама грустно улыбнулась. — Это от глупости, Костик. Это ещё с царских времён осталось, когда одних людей натравливали на других, чтобы легче было с ними бороться. Людей, приехавших из средней полосы России, с севера на юг, в Южную Россию, называли кацапами, хотя они были такими же русскими, как и местные жители; украинцев — хохлами. Внушали, что приезжие зарятся на землю, работу. Во время оккупации немцы воспользовались этим же испытанным приёмом разобщения людей.
Я знаю — некоторые мальчишки иногда дразнят тебя кацапом. Они дурачки ещё, ничего не понимают — подрастут, разберутся, и станет им стыдно. Костик недоверчиво покачал головой: когда ещё им станет стыдно!
Откуда ему было знать тогда, что ребята в его возрасте, при всей своей безграничной доброте и способности к самопожертвованию, люди довольно жестокие. И стоит какому-нибудь Славке Кривому крикнуть дурацкое слово «кацап» — и они закричат «кацап», совершенно не вдумываясь в смысл этого слова."

Илья Дворкин. Голова античной богини. 1976 г.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 20:47
#7701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова все на дачу рванули?))
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3504
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 21:00
#7702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Снова все на дачу рванули?))


Не, не все :-)
Я как раз дома, удаляю к4осточки из вишни, завтра сварю вишневое желе.
Да здравствует июль - верхушка лета! (плодоносящая :-) )
Профайл
Страница 514 из 514«1...512513514
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: saba, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS