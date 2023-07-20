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≡ Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47206
Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента
Отправлено: 20.07.23 - 14:33
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Теперь при приобретении сотовых номеров необходимо будет предоставлять биометрические данные. При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи.
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
19
Re: Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане...
Отправлено: 20.07.23 - 14:33
#1
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Какой максимально кликбейтный заголовок. А по фотку это только предложение, которое опубликовано для открытого обсуждения.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9458
Re: Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане...
Отправлено: 20.07.23 - 19:02
#2
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Нормальные мошенники и не пользуются номерами операторов,есть спец. программы для подмены номера.Кстати пробные версии бесплатно,я пробовал звонить всё работает.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12856
Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента
Отправлено: 20.07.23 - 19:07
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Не работает . Тоже проверял. Мечтал что б мне позвонили .
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