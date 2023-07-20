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≡ Общественные слушания по переименованию ул. 60 лет СССР перенесли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47206
Общественные слушания по переименованию ул. 60 лет СССР перенесли в Костанайской области
Отправлено: 20.07.23 - 19:06
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Слушания должны были состояться сегодня, 20 июля, в ДК "Современник" села Заречное. Такую дату и время указали на сайте районного акимата. Но в назначенный час корреспондент "НГ" не нашел участников мероприятия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17818
Re: Общественные слушания по переименованию ул. 60 лет СССР...
Отправлено: 20.07.23 - 19:06
#1
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Имитация кипучей деятельности :lol:
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