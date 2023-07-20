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От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
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