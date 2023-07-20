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≡ Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47206
Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане
Отправлено: 20.07.23 - 17:59
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Диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы. Аннулирование выполняется оператором единой информационной системы "Техосмотр" и рабочей группой во время мониторинга поступающих данных в систему.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6219
Re: Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане
Отправлено: 20.07.23 - 17:59
#1
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Владельцы пунктов прохождения ТО алчно протирают руки в ожидании реки денежных потоков,теперь таксисты должны два раза в год посещать, автобусы и прочие перевозчики тоже
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1082
Re: Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане
Отправлено: 20.07.23 - 18:15
#2
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Давно пора избавиться от этого рудимента прошлого, но видимо кто-то высокий стоит на страже денежных потоков, поэтому и продолжаем нелепую процедуру проходить
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