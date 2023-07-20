Отправлено: - 15:14

Филипповна:

"2 512 263 млн тенге" - попробовала назвать это число вслух, не получилось. А у вас?



Цитата:"2 512 263 млн тенге" это 2512263000000 тенге. Словами это будет "Два триллиона пятьсот двенадцать миллиардов двести шестьдесят три миллиона тенге". Если учесть, что доходы бюджета нашей области в 2022 году были 390 251 577 тысяч тенге (Триста девяносто миллиардов двести пятьдесят один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч тенге), то сумма долга этой бедолаги более чем в 6 раз больше. Теперь понятно, отчего у нее в глазах потемнело.