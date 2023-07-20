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≡ От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47204
От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
Отправлено: 20.07.23 - 13:51
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Индивидуальный предприниматель Любовь КУЗНЕЦОВА не согласна с суммами оплаты за электричество. Судя по счетам, потребление энергии ТД «Анара» с июля 2022 года внезапно выросло в разы. При этом ни освещаемые площади объекта не увеличились, ни новых производств, цехов, потребляющих электроэнергию, в нем не появилось, утверждает ИП.

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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
1
Re: От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома...
Отправлено: 20.07.23 - 13:51
#1
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"2 512 263 млн тенге" - попробовала назвать это число вслух, не получилось. А у вас?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2655
От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
Отправлено: 20.07.23 - 15:14
#2
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Цитата:
Филипповна:
"2 512 263 млн тенге" - попробовала назвать это число вслух, не получилось. А у вас?

"2 512 263 млн тенге" это 2512263000000 тенге. Словами это будет "Два триллиона пятьсот двенадцать миллиардов двести шестьдесят три миллиона тенге". Если учесть, что доходы бюджета нашей области в 2022 году были 390 251 577 тысяч тенге (Триста девяносто миллиардов двести пятьдесят один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч тенге), то сумма долга этой бедолаги более чем в 6 раз больше. Теперь понятно, отчего у нее в глазах потемнело.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
588
От счета за свет в глазах потемнело - Хозяйка торгового дома из Лисаковска оспаривала требования ГКП, подавшего на нее в суд
Отправлено: 20.07.23 - 15:15
#3
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Цитата:
Филипповна:
"2 512 263 млн тенге" - попробовала назвать это число вслух, не получилось. А у вас?

Цитата:
Маркс:
Теперь понятно, отчего у нее в глазах потемнело.

"млн" были лишние. Исправили, спасибо.
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