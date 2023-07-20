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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:13
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:36
Виталий вариатор не терпит перегрева, это самое главное что нужно запомнить. Если не гонять и не буксовать служит нормально,
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:42
Цитата:
saba:А как определить вариатор был перегретым или у человека проблемы и потому скидывает авто? Просто я зарядился на х- траил. Но они все на вариаторе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:08
Цитата:
всё просто, загонять перед покупкой на СТО для диагностики или иметь сумму эквивалентную стоимости вариатора + замена
Vit:
всё просто, загонять перед покупкой на СТО для диагностики или иметь сумму эквивалентную стоимости вариатора + замена
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:18
Цитата:
лимон: эквивалентную стоимости вариатора + заменаНа новую нету денег. Потому смотрю бу, 2-3 года. У нас не каждая сто сможет определить . А ваще да по идее. Она должна быть в обслуживание на сервисе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:46
Цитата:
Ещё вариант монетку подкинуть, а если серьёзно на СТО в любом случае, ведь может вариатор быть в полном порядке,а могут быть какие нибудь другие косяки.
лимон:
всё просто
всё просто
Ещё вариант монетку подкинуть, а если серьёзно на СТО в любом случае, ведь может вариатор быть в полном порядке,а могут быть какие нибудь другие косяки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:49
Цитата:
на самом деле вариантов масса, от специалиста по подбору авто до самостоятельного "курения" тематических форумов и отзывов, есть сайты фирм занимающихся ремонтом вариаторов с описанием болячек и методик диагностики при покупке
вариатор нежнее и требовательней к манере эксплуатации и обслуживанию нежели классический автомат, б/у всегда лотерея и тут надо минимизировать риски чтобы не было мучительно больно
Vit:
на самом деле вариантов масса, от специалиста по подбору авто до самостоятельного "курения" тематических форумов и отзывов, есть сайты фирм занимающихся ремонтом вариаторов с описанием болячек и методик диагностики при покупке
вариатор нежнее и требовательней к манере эксплуатации и обслуживанию нежели классический автомат, б/у всегда лотерея и тут надо минимизировать риски чтобы не было мучительно больно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:49
Виталий я погуглил. если берёшь в Астане там куча. СТО специализирующихся на ремонте вариаторов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:03
Цитата:
saba:Спасибо друг мой! Я пока не беру , изучаю . Но настроен именно на эту машину. У меня были японцы. Качествено делают гады. Вон у Марика можно спросить. Королу только масло менял.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:20
Цитата:
лимон:Не понял. Так вариатор в Костанае можно отремантировать или придется новую коробку покупать стоимостью , много денег? Плюс заменена. Скорей всего прошивка компа и тд.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:39
Цитата:
у нас со специалистами в плане ремонта печальная ситуация, раньше в автодоме делали любые коробки (специалисты обучались в Москве, не реклама), сейчас не знаю, я бы проехал по автосалонам, где продают ниссан и узнал у них про ремонт вариаторов, у тарлана вроде СТО не плохое
Vit:
у нас со специалистами в плане ремонта печальная ситуация, раньше в автодоме делали любые коробки (специалисты обучались в Москве, не реклама), сейчас не знаю, я бы проехал по автосалонам, где продают ниссан и узнал у них про ремонт вариаторов, у тарлана вроде СТО не плохое
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:57
Цитата:
лимон:Спасибо. Буду знать. Просто в плане коробок тут мне сложно тем более вариатор .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 11:07
Цитата:
проблема вариатора в том что его очень сложно диагностировать на степень износа, а брать б/у по низу рынка я бы 5 раз подумал, хорошие авто по вкусной цене улетают очень быстро (это я от зятя перекупа знаю), так что авто по заманчивой цене и стоящую на продаже продолжительное время нужно тщательно проверить перед покупкой, удачи!
Vit:
проблема вариатора в том что его очень сложно диагностировать на степень износа, а брать б/у по низу рынка я бы 5 раз подумал, хорошие авто по вкусной цене улетают очень быстро (это я от зятя перекупа знаю), так что авто по заманчивой цене и стоящую на продаже продолжительное время нужно тщательно проверить перед покупкой, удачи!
С
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 11:42
Цитата:
Ниссановский варик один из самых худших и это не говоря от ощущений при движении. Гудит,ревёт,а не едет. Я бы не брал это чудо. Коробка должна быть гидротрансформатор,ну на край новые ДСГ. Хотя,на РАВ 4 новых не плохой варик с имитацией гидротр. Но ниссан не надо.
лимон:
проблема вариатора
проблема вариатора
Ниссановский варик один из самых худших и это не говоря от ощущений при движении. Гудит,ревёт,а не едет. Я бы не брал это чудо. Коробка должна быть гидротрансформатор,ну на край новые ДСГ. Хотя,на РАВ 4 новых не плохой варик с имитацией гидротр. Но ниссан не надо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 12:04
Капец взяли мой мечту убили. Тогда хочу мазду 6 . Таких машин буде только у меня )
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