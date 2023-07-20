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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:13
#7681
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Ваще тема!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:36
#7682
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Виталий вариатор не терпит перегрева, это самое главное что нужно запомнить. Если не гонять и не буксовать служит нормально,
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 08:42
#7683
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Цитата:
saba:
А как определить вариатор был перегретым или у человека проблемы и потому скидывает авто? Просто я зарядился на х- траил. Но они все на вариаторе.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:08
#7684
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Цитата:
Vit:

всё просто, загонять перед покупкой на СТО для диагностики или иметь сумму эквивалентную стоимости вариатора + замена
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:18
#7685
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Цитата:
лимон: эквивалентную стоимости вариатора + замена
На новую нету денег. Потому смотрю бу, 2-3 года. У нас не каждая сто сможет определить . А ваще да по идее. Она должна быть в обслуживание на сервисе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:46
#7686
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Цитата:
лимон:
всё просто

Ещё вариант монетку подкинуть, а если серьёзно на СТО в любом случае, ведь может вариатор быть в полном порядке,а могут быть какие нибудь другие косяки.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:49
#7687
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Цитата:
Vit:

на самом деле вариантов масса, от специалиста по подбору авто до самостоятельного "курения" тематических форумов и отзывов, есть сайты фирм занимающихся ремонтом вариаторов с описанием болячек и методик диагностики при покупке
вариатор нежнее и требовательней к манере эксплуатации и обслуживанию нежели классический автомат, б/у всегда лотерея и тут надо минимизировать риски чтобы не было мучительно больно ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 09:49
#7688
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Виталий я погуглил. если берёшь в Астане там куча. СТО специализирующихся на ремонте вариаторов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:03
#7689
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Цитата:
saba:
Спасибо друг мой! Я пока не беру , изучаю . Но настроен именно на эту машину. У меня были японцы. Качествено делают гады. Вон у Марика можно спросить. Королу только масло менял.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:20
#7690
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Цитата:
лимон:
Не понял. Так вариатор в Костанае можно отремантировать или придется новую коробку покупать стоимостью , много денег? Плюс заменена. Скорей всего прошивка компа и тд.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:39
#7691
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Цитата:
Vit:

у нас со специалистами в плане ремонта печальная ситуация, раньше в автодоме делали любые коробки (специалисты обучались в Москве, не реклама), сейчас не знаю, я бы проехал по автосалонам, где продают ниссан и узнал у них про ремонт вариаторов, у тарлана вроде СТО не плохое
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 10:57
#7692
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Цитата:
лимон:
Спасибо. Буду знать. Просто в плане коробок тут мне сложно тем более вариатор .
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 11:07
#7693
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Цитата:
Vit:

проблема вариатора в том что его очень сложно диагностировать на степень износа, а брать б/у по низу рынка я бы 5 раз подумал, хорошие авто по вкусной цене улетают очень быстро (это я от зятя перекупа знаю), так что авто по заманчивой цене и стоящую на продаже продолжительное время нужно тщательно проверить перед покупкой, удачи!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 11:42
#7694
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Цитата:
лимон:
проблема вариатора

Ниссановский варик один из самых худших и это не говоря от ощущений при движении. Гудит,ревёт,а не едет. Я бы не брал это чудо. Коробка должна быть гидротрансформатор,ну на край новые ДСГ. Хотя,на РАВ 4 новых не плохой варик с имитацией гидротр. Но ниссан не надо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 12:04
#7695
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Капец взяли мой мечту убили. Тогда хочу мазду 6 . Таких машин буде только у меня )
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